La Fiscalía pide 18 meses de cárcel para el hombre que agredió sexualmente a una reportera en directo

La Fiscalía de Madrid ha solicitado 18 meses de prisión al hombre que agredió sexualmente a una reportera de Cuatro mientras estaba trabajando en directo para un programa de la cadena. También ha pedido que se prohíba al acusado aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y comunicarse con ella.

Los hechos sucedieron el 12 de septiembre de 2023 cuando la víctima estaba realizando una conexión en directo y un hombre le tocó el culo sin consentimiento. El agresor fue detenido después de que las imágenes fueran emitidas en directo.

La titular del Juzgado de Instrucción que llevó el caso le dejó en libertad sin medidas cautelares, a pesar de que la Fiscalía había solicitado imponer una orden de alejamiento de 300 metros. La magistrada no lo consideraba como una situación de riesgo, de urgencia o de intimidación contra la víctima.

Ahora, la Fiscalía pide un año y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual. También solicita que el acusado no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de su vivienda, de su lugar de trabajo o de estudios, así como comunicarse por ella por cualquier medio. Asimismo, le reclama mil euros de indemnización "por los daños morales causados a consecuencia de estos hechos".

"Vaya culo tienes"

La periodista estaba realizando una conexión en directo cuando un hombre se le acercó por la espalda, le agredió sexualmente y le preguntó: "¿De qué canal sois?".

La víctima, "aturdida por lo que acaba de suceder" –describió la Fiscalía–, intentó proseguir con su trabajo hasta que intervino desde el plató, el presentador del programa, Nacho Abad, que vio las imágenes en directo. "Isa, ¿te acaba de tocar el culo?", preguntó. Ella respondió que sí, mientras el agresor seguía a su lado.

La reportera se dirigió al hombre y le dijo: "Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando". El acusado respondió "no te he tocado el culo, no te he tocado el culo, ¿o sí?", y al contestarle que sí, pidió disculpas.

La reportera le recriminó que le dejara trabajar. El acusado respondió tocándole el pelo y marchándose, aunque volvió al poco tiempo y siguió a la víctima hasta el lugar en el que trataba de seguir su trabajo. Le volvió a pedir disculpas y se rio, provocando finalmente que la periodista tuviera que interrumpir la grabación en directo.