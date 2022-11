La hija de Ana Orantes llama a los jueces a no dejarse llevar por ideologías

A punto de cumplirse 25 años del asesinato de su madre, Ana Orantes, que fue quemada viva por su exmarido tras hacer públicas en televisión cuatro décadas de maltrato, Raquel Orantes percibe una vuelta atrás y un recorte de derechos pese a los logros alcanzados, y llama a los jueces a aplicar la ley sin dejarse llevar por "cuestiones ideológicas".

En una entrevista con EFE, la hija de esta mujer, cuyo asesinato en 1997 fue el detonante para la aprobación, ocho años después, de la primera ley integral contra la violencia de género, cree que este crimen marcó "un antes y un después". Aunque supuso un importante avance en la materia, el hecho de que desde entonces haya habido un millar de víctimas más en España evidencia que "algo sigue fallando".

"No podemos permitir como sociedad que las mujeres, una vez que se separan con una orden de alejamiento, sean asesinadas. Los jueces no pueden cargar sobre sus conciencias con más muertes", señala Raquel Orantes, cuya infancia y la de sus hermanos estuvo marcada por la violencia ejercida por su padre y el calvario sufrido por su madre. Las secuelas han sido tales que no ha sido hasta hoy, con 46 años, cuando ha empezado "a vivir y a disfrutar".

Inmersos en una vuelta atrás

Con la figura de su madre "más viva que nunca", Raquel Orantes cree que, pese a la ley, el sistema sigue dejando desprotegidas a las víctimas. Entiende que los jueces deben interpretar la ley sin dejarse llevar por "cuestiones ideológicas o religiosas" y advierte de que "estamos inmersos en una vuelta atrás", porque hay quien niega la violencia contra las mujeres "por el mero hecho de serlo", después de todos los años que, dice, "ha costado llegar a este punto".

"Hay que avanzar mucho más", sostiene, porque todavía se sigue cuestionando a las mujeres por "aguantar" sin tener en cuenta sus circunstancias. También los hijos de las víctimas son cuestionados "por no haberlas sacado de ese entorno", algo que, asegura, también han sufrido ella y sus hermanos. Sobre la rebaja de condenas que está conllevando la interpretación de la ley del 'solo sí es sí', Raquel Orantes dice sentirse "indignada" y con ganas de echarse "a la calle y volver a gritar".

Cree que es una cuestión de "interpretación de leyes", apela por "escuchar a las víctimas" y entiende que los jueces deberían hacer justo lo contrario de lo que está ocurriendo: "Endurecer las penas y procurar su cumplimiento íntegro, incluso aplicar la prisión permanente revisable en los casos de asesinato a mujeres". En su opinión, "los maltratadores y los violadores no son insertables" socialmente, dado que son "asesinos y violadores ideológicos".

La valentía de un testimonio que ayudó a otras víctimas

Convencida de que la "valentía" de su madre al hacer público su testimonio ha servido, con el paso de los años, para aumentar las denuncias contra el maltrato por parte de las víctimas y de su entorno, Raquel Orantes está segura de que la base de todo radica en la educación en valores, igualdad y libertad. El caso de Ana Orantes fue el detonante para la reforma del Código Penal en materia de violencia machista y la aprobación, ocho años después, de la primera ley integral contra la violencia de género.

Ana Orantes en Canal Sur en el año 1997, cuando acudió a contar que su marido la había maltratado durante veinte años. — Canal Sur

La atrocidad de este crimen marcó un antes y un después en España, removió la conciencia social y política de este país sobre el problema del maltrato y allanó el camino para la puesta en marcha de una serie de reformas legislativas, judiciales y asistenciales que fueron acometidas por los gobiernos sucesivos. Ana Orantes denunció en un programa de la televisión pública andaluza las palizas y humillaciones a las que fue sometida durante cuarenta años por parte de su exmarido, que trece días después de ofrecer ese testimonio, el 17 de diciembre de 1997, la mató quemándola viva en la casa de Cúllar Vega (Granada) que, por decisión de un juez de paz, compartían tras separarse.

Tenía 60 años cuando fue asesinada. Se casó a los 19 con su verdugo y padre de sus 11 hijos (tres de ellos murieron), y fue a los tres meses de casada cuando recibió la primera paliza: "Creí que me había roto la cara de la que me dio", relató entonces. Aislada de su familia -visitaba a su madre a escondidas- y a base de humillaciones, amenazas y palizas transcurrió la vida de esta mujer, cuyo único respiro eran las ausencias de su marido por trabajo, períodos en los que ella y sus hijos aprovechaban para retomar la vida.

Sin saber a dónde ir, sin apenas formación y con ocho niños a su cargo aguantó cuarenta años de maltrato y vejaciones, de los que intentó liberarse con denuncias que nunca sirvieron para poner fin a su calvario: "Por aquel entonces, la consecuencia de la denuncia era el arresto domiciliario (del maltratador)", lo que empeoraba la situación, por lo que acababa retirándolas. Su estremecedor testimonio, que hizo público cuando se divorció y logró superar sus miedos, cobró especial valor y relevancia en una época en la que la violencia machista solía quedar en la esfera privada y en la que las leyes no prestaban protección a las víctimas.

Referente de la lucha contra la violencia machista

Ahora, 25 años después, hay calles con su nombre repartidas por toda España. Una Escuela de Formación en Igualdad y otras iniciativas educativas vinculadas a su historia para reivindicar los derechos de la mujer también hacen honor a Ana Orantes. Es una forma de reconocer su valentía -"su mayor legado", dice su hija- y la ayuda que, con su testimonio, brindó a otras víctimas. Su hija cree que, aunque siempre la hicieron creer que "no valía nada", Ana Orantes estaría hoy "orgullosa" de haber ayudado a otras mujeres y de haber "conmovido corazones ".