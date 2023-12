Un hombre asesina a su expareja en Sagunto, el tercer crimen machista en tres días

Nuevo caso de violencia machista, el tercero en tres días. Un hombre de 39 años ha sido detenido este miércoles en Sagunto (València) tras asesinar a su expareja delante de la hija de ambos, de 13 años, que cayó desde un segundo piso a un patio interior del edificio donde han ocurrido los hechos.

La víctima, de 34 años, ha muerto por herida de arma blanca, según ha informado la Policía Nacional. Los hechos han ocurrido en la tarde de este miércoles y la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Fuentes de la investigación han informado que los agentes han encontrado a la mujer ya fallecida, mientras que la menor ha sido trasladada al hospital. Sobre esta última, se investiga si la caída que ha sufrido ha sido accidental o si, por el contrario, ha sido provocada por su padre.



La menor ha sido trasladada a un centro hospitalario después de ser atendida por un equipo médico del SAMU y permanece ingresada con pronóstico reservado, según informan fuentes sanitarias de la Generalitat. De confirmarse el caso como un nuevo asesinato machista serían 54 las víctimas este año.

La víctima había pedido ayuda pero no se apreció riesgo

La víctima había pedido ayuda y había estado en el sistema VioGén, pero a pesar de eso no se apreció que su situación fuese de riesgo. La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha explicado en unas declaraciones en Les Corts que la fallecida "había estado en el sistema y, a pesar de eso, contaba con un riesgo no apreciable, y eso no le ayudó. Creo que tenemos todos que hacer una reflexión de por qué estas mujeres que denuncian terminan siendo asesinadas".

El agresor ya fue condenado en diciembre de 2016 tras haber agredido a la víctima con patadas y puñetazos. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, fue el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, el que le impuso una pena de 42 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 16 meses y prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y comunicarse con ella durante 16 meses.



Esa sentencia fue dictada en el marco de un procedimiento de diligencias urgentes (juicio rápido), a raíz de un atestado policial, y se alcanzó por conformidad de las partes, después de que el Ministerio Fiscal y la defensa del acusado alcanzaran un acuerdo. El condenado acabó de cumplir la condena en abril de 2018.

La sentencia declaró probado el relato fáctico contenido en el escrito de acusación de la Fiscalía, según el cual el acusado había agredido con patadas y puñetazos a su mujer el 9 de diciembre de ese año (2016) en el domicilio donde ambos convivían.

De resultas de esa agresión, la víctima sufrió lesiones consistentes en policontusiones que precisaron de una primera asistencia facultativa y de las que tardó en curar tres días.