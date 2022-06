Igualdad apoyará la tramitación de una ley contra el proxenetismo y propone crear un pacto de Estado sobre la materia

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, afirmó este lunes que su ministerio espera que salga adelante la tramitación de una ley contra el proxenetismo que se debatirá mañana en el pleno del Congreso. La propuesta fue presentada en solitario por el PSOE la semana pasada, una vez que alguna de las medidas para endurecer la lucha contra la prostitución fueron eliminadas de la ley de libertad sexual, más conocida como del solo sí es sí.

Diversos grupos políticos en la Comisión de Igualdad del Congreso se opusieron a una enmienda del PSOE para incluir una postura más dura contra el proxenetismo en dicha ley, e incluso a que en el texto figurara la tercería locativa, es decir, multar a los propietarios de pisos o prostíbulos que se lucren con la postitución.

Ángela Rodríguez ha ido un paso más allá y ha propuesto que la lucha contra la prostitución debería ser un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas, como ya ocurriera en 2017 con el pacto contra la violencia de género.

"Hace muchos años ya que en España la industria proxeneta es impune y esto fue lo que llevó al ministerio de igualdad a proponer esa reforma de artículo 187 del código peal para mejorar la figura del tipo penal del proxenetismo y la tercería locativa". Afirmó que durante los últimos meses, tanto ella, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como las distintas asesoras del ministerio han mantenido innumerables reuniones con los distintos partidos políticos para "intentar alcanzar un consenso en esta persecución de la industria proxeneta que sea un nuevo pacto de Estado".

"En la lucha contra las violencias machistas no nos podemos permitir las discrepancias y hay que seguir trabajando para llegar a consensos", afirmó.

Rodríguez reiteró su deseo que la proposición de ley siga adelante, pero remarcó que en la lucha contra el proxenetismo "es igual de importante la sanción de las violencias como la protección de los derechos de las víctimas. La lucha efectiva contra el machismo solo sucede si existen estas dos perspectivas, y esto lo estamos viendo estos días con las agresiones sexuales".

Por ello, Rodríguez puntualizó que "no es suficiente con [una modificación] del Código Penal. No es suficiente con que podemos dar a las mujeres itinerarios específicos para recuperarse de las violencias, como van a ser los centros de crisis que no solo servirán para las víctimas de violencia sexual, y para esas mujeres que sufren esos infiernos en los puticlubs, sino que también tenemos que ser capaces de prevenir".

Por eso, apostó por un tratamiento integral de la lucha contra la violencia contra las mujeres es una prioridad, por lo que tiene que estar presente la educación, la prevención, la educación sexual, la comunicación o las medidas publicitarias.

"Creo que una modificación en el Código Penal es imprescindible para ponernos de acuerdo", pero que esta se debe desarrollar con un pacto entre los distintos partidos para que sea de Estado.