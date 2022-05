María Sevilla, la que fuera expresidenta de Infancia Libre, ha pedido su puesta en libertad de forma urgente después de que este pasado martes el Consejo de Ministros acordara darle un indulto parcial y de que la medida fuera publicada un día después en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así lo confirmó a este periódico su abogada, Cristina Madero, que en la tarde del miércoles registró el escrito.

En el escrito se resalta que Sevilla cumple con lo estipulado en el artículo 80 del Código Penal, que permite la suspensión de las penas de prisión no superiores a dos años cuando se dan una serie de circunstancias. Entre ellas la de que sea el primer y único delito que haya cometido, que se haya pagado la responsabilidad civil a la que fue condenada y que no sea razonable esperar la repetición de nuevos delitos.

El escrito explica que Sevilla ya ha satisfecho los 5.000 euros de responsabilidad civil que se le impuso en la sentencia, que la pena no supera los dos años y que desde hace más de tres años no ha vuelto a cometer ningún delito, siguiendo siempre los cauces legales, por lo que no se precisa la ejecución de la pena para evitar la comisión de nuevos delitos.

María Sevilla fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión y a cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por sustracción de menores. El pasado martes el Consejo de Ministros acordó concederle un indulto parcial que rebajó en cuatro meses la pena de prisión, dejándola en dos años, y conmutó la prohibición a la patria potestad por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Los hechos se remontan al año 2017, cuando Sevilla decidió huir con su hijo mayor cuando un juzgado estaba a punto de cambiar la custodia del menor a favor de su padre y expareja de esta madre. Sobre él existía una denuncia de posibles abusos sexuales hacia su hijo que finalmente fue archivada por falta de pruebas.

Madre e hijo estuvieron en paradero desconocido cerca de dos años, hasta que en abril de 2019 un dispositivo de la Unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid irrumpió de madrugada en la casa en la que convivía con su actual pareja y con su hija menor, fruto de esta relación.

Desde entonces su hijo vive con el padre, a quien se le concedió la custodia. A Sevilla le permitieron visitas vigiladas en un punto de encuentro, que se realizaron con cuentagotas. La madre siempre defendió que desapareció con su hijo para protegerlo de una relación de abusos por parte de su expareja.

Desde que Sevilla ingresó en prisión en febrero, no ha tenido contacto alguno con su hijo y la relación con su hija menor (que hoy tiene nueve años) ha sido escasa.

Salud emocional de su hija menor

Tal como explica el escrito y el entorno familiar de Sevilla, desde su entrada en prisión, la salud emocional de su hija menor se ha visto muy afectada, por lo que la puesta en libertad permitiría reanudar la convivencia con su madre y no causarle un mayor perjuicio.

También permitiría a Sevilla y su hijo mayor retomar los contactos suspendidos totalmente desde su ingreso en la cárcel, unas visitas que tiene concedidas en un punto de encuentro familiar y que no se pueden cumplir mientras esté recluida.

La resolución de esta petición recaerá en el juzgado número 2 de lo Penal de Madrid, el mismo que instruyó la causa contra ella y que le denegó la suspensión de la entrada en prisión mientras se tramitaba el indulto que se había pedido al Gobierno. Según el entorno de Sevilla, el hecho de que tanto la fiscalía como el Juez sentenciador (del juzgado 23) estuvieran a favor de la concesión del indulto parcial que rebajara la pena a dos años, parece indicar la voluntad de que no se cumpla la pena de prisión. La decisión del Gobierno con el indulto parcial apunta en esta misma dirección.

Los plazos para resolver esta petición de indulto no están tasados, pero la abogada de Sevilla espera poder tener noticias en el plazo de una semana.