María Salmerón no se rinde y pedirá al Supremo el expediente por el que el Gobierno le denegó el indulto

"La ley ha caído en saco roto y esto que estoy viviendo ya ni siquiera es una tortura. Es algo aún peor. Es una conspiración en toda regla. Porque no hay juzgado que no me condenen antes de escucharme siguiera". Así ha arrancado María Salmerón este lunes la comparecencia de prensa que realizó desde Sevilla, con el apoyo del Partido Comunista e Izquierda Unida.

Durante el acto, Francisco Tejado, uno de los abogados que conforman su equipo jurídico, ha anunciado que presentarán ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo para, de esta forma, poder acceder al expediente completo de indulto en poder del Ministerio de Justicia y una vez estudiado ver las acciones legales que emprenderán. Estas pueden incluir, incluso, recurrir la denegación del indulto por parte del Gobierno.

"La de María era la crónica de una condena anunciada", ha afirmado el letrado. "No ha tenido buen trato en la justicia ni por parte del Ministerio del ramo. Pilar Llop, sin despeinarse, ha salido diciendo que no tenía margen de maniobra, pero no es verdad".

El abogado ha afirmado que Salmerón no debería haber entrado en prisión por esta causa y ha argumentado diversos motivos para ello. Por un lado, porque la sentencia que la condenó a nueve meses de prisión y a 3.000 euros de indemnización a su expareja, "no es tal". Según el letrado, para condenarla por un delito desobediencia grave, "los hechos probados deberían especificar de forma clara, precisa y sin ambigüedades cuáles son los preceptos que ha incumplido y quién lo dice", pero afirma que este particular no se da en la sentencia que la condena, "ni tampoco el hecho de que no tiene en cuenta que debió proteger el interés superior de su hija".

Por otro lado, Tejado ha explicado que la ministra de Justicia debería haber interpretado una ley decimonónica, como es la del indulto, en función de la legislación actual, sobre todo cuando las normas se han modificado en los últimos años para prohibir que hombres maltratadores pueden tener visitas con sus hijos e hijas.

"Los supuestos antecedentes penales que aduce Llop no son tales. No se han cancelado a pesar de que las penas estaban prescritas, pero Justicia ni siquiera se molestó en indagar de que se trataban".

El Gobierno niega a Salmerón el expediente de indulto

María Salmerón lleva meses solicitando al Ministerio de Justicia el expediente de indulto completo para poder conocer los distintos documentos, saber los argumentos del tribunal sentenciador e incluso la posición detallada del ministerio que dirige Pilar Llop para denegarle la medida de gracia.

Por eso, afirma el letrado, presentarán un recurso contencioso administrativo ante la sala tercera del Tribunal Supremo, con el objetivo de poder obtener completo el expediente de indulto que obra en manos de Justicia "y a partir de ahí decidir cómo vamos a actuar". Tejado afirma que, según lo que vean en el documento, se plantearán recurrir la negativa del indulto del Gobierno".

Tejado ha criticado al Ministerio de Justicia por afirmar que no le entrega el expediente de indulto a María Salmerón, aduciendo la ley de protección de datos, lo que "es ridículo y deja a María en una situación de indefensión".

"Necesitamos conocer el expediente, para saber si hay resquicio legal para recurrir la decisión del Consejo de Ministros. Hasta el día de hoy no conocemos los informes internos, ni del tribunal sentenciador. En un Estado de derecho un principio básico es el derecho de las personas a poder defenderse", afirmó el abogado, y añadió que en el colmo de las incongruencias, "a María Salmerón ni siquiera le han comunicado oficialmente la denegación de su indulto".

A Salmerón se le ha concedido un tercer grado por el que ha podido salir del Centro de Inserción Social (CIS) en el que estaba cumpliendo condena. Un dispositivo telemático le permite dormir en su casa e ir a trabajar. "Sigo presa. Puedo salir a trabajar, pero esto no es libertad", ha afirmado. La comparecencia, que se llevó a cabo en Sevilla por medios telemáticos y presenciales, fue interrumpida en múltiples ocasiones por diversas personas que ponían marchas militares, consignas fascistas, gritos e incluso discursos de Hitler.