María Salmerón presenta una queja ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra la jueza: "Me ha dejado indefensa"

María Salmerón se ha vuelto a encontrar contra un muro en el sistema judicial. La jueza titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Eva María Medina Zamora, ha rechazado el recurso presentado por María Salmerón por el que ponía en conocimiento de dicho juzgado nuevos hechos que deberían ser tenidos en cuenta para suspender su entrada en prisión. Entre ellos, el haber satisfecho la indemnización de 3.000 euros hacia su expareja a la que fue condenada, la confirmación de que los antecedentes que existen sobre ella en dos juzgados son cancelables y antiguos, y el hecho que no existe posibilidad de volver a repetir los delitos por los que fue condenada. Tres argumentos de peso que la jueza no ha querido siquiera tener en cuenta.

Los hechos por los que Salmerón fue condenada a prisión se remontan a los años 2012 y 2014. En 2015 una jueza escuchó a su hija y decretó que Miriam Ruiz Salmerón "verá a su padre cuando quiera, donde quiera y si quiere". Su hija tenía entonces 15 años. Sin embargo, estos hechos no fueron suficientes para que el juzgado número 6 de Sevilla condenara a Salmerón a una pena de nueve meses de prisión y a 3.000 euros de indemnización en 2019. Esta condena económica fue satisfecha hace ya unos días gracias a la colaboración desinteresada de muchas personas que donaron cantidades de dinero para sufragarla.

La argumentación jurídica de la abogada de Salmerón afirmaba que se daban todos los elementos requeridos en la ley para considerar la suspensión de la pena: pago de la indemnización, posibilidad de anular los antecedentes que se consideran antiguos y prescritos y la imposibilidad de repetición del delito. El recurso de reforma presentado por Salmerón pedía que, subsidiariamente, se pudiera permutar la entrada en prisión por una multa.

Dilación por parte de la jueza

Según fuentes cercanas al caso, la actitud de la jueza ha consistido en todo momento en una obstrucción y dilación a la presentación del recurso y que éste ni siquiera fue entregado a las distintas partes. María Salmerón cambió de abogado para la presentación de este escrito al juzgado y por este hecho el juzgado retrasó y paralizó su presentación. Finalmente lo inadmitió. Algunas expertas en derecho consultadas por este diario consideran sorprendente que una jueza rechace conocer nuevos hechos en relación a un caso que implica penas de prisión.

En la providencia remitida a Salmerón este martes, la jueza "acuerda no admitir a trámite el mismo al interponerse contra un resolución que ha devenido firme, no cabiendo recurso" y añade que "la inadmisión de este recurso hace imposible tramitar la apelación anunciada".

Ante esta respuesta, la representación letrada de María Salmerón ha presentado esta misma mañana del miércoles un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra la jueza y su inadmisión del recurso, que esperan que suspenda la entrada en prisión hasta que se resuelva.

"La jueza no ha admitido el recurso y no me deja apelarlo, provoca mi indefensión. Está obstruyendo mi derecho a la defensa", ha afirmado Salmerón a Público, que resalta que en su caso se están vulnerando derechos, incluido el de la tutela judicial efectiva.

María Salmerón ha recibido tres indultos de gobiernos del Partido Popular para no entrar en prisión por anteriores condenas. El 26 de mayo, el Gobierno progresista de coalición denegó el que hubiera sido su cuarto indulto. Según la ministra de Justicia, Pilar Llop, lo denegó por "imperativo legal" al existir antecedentes y porque Salmerón "es reincidente". Sin embargo, desde haca más de siete años, cuando un juzgado decretó que su hija no estaba obligada a ver a su padre, el delito no se ha podido volver a cometer.

"Estoy sobrepasada", afirma Salmerón. "La ministra [Pilar Llop] se ha cerrado en banda, con la connivencia de presidencia. No les importa mi caso", dice.

Llop: "Las víctimas deben recurrir en el sistema de justicia"

En una reciente entrevista en el programa El Intermedio de La Sexta, la ministra de Justicia volvió a esgrimir el argumento de la existencia de antecedentes penales, así como el hecho de que el Gobierno tiene las manos atadas "por imperativo legal". Llop aseguró que "las víctimas deben recurrir a las herramientas que tiene el propio sistema judicial y que se combatan esas resoluciones que nos son favorables a las víctimas desde el propio sistema", y exhortó a los abogados de estas mujeres a que busquen "las estrategias procesales adecuadas, porque las mujeres necesitan que el sistema responda a sus necesidades y a lo se están reclamando".

A la vista de la resolución de este recurso de reforma presentado por Salmerón, pelear desde el propio sistema parece bastante complejo. Los tres indultos previos concedidos a Salmerón atestiguan las dificultades que encuentran muchas de estas mujeres víctimas de violencia machista para enderezar sus casos en el propio sistema de Justicia.

El pasado día 18 de mayo la jueza del juzgado de instrucción 6 de Sevilla dio 15 días a Salmerón para entrar en prisión. El plazo se cumple este viernes 3 de junio.