Los Mossos investigan 14 denuncias por pinchazos en Catalunya, aunque ninguna ha acabado en una agresión sexual

Los Mossos d'Esquadra están investigando ya 14 denuncias por pinchazos en lugares de ocio nocturno en Catalunya, todas ellas de mujeres. En ninguno de los casos consta que la víctima sufriera una agresión o un abuso sexual posteriormente, y todavía no se ha podido determinar si fueron drogadas ya que en los informes médicos no constaban rastros de este tipo de sustancias.

Del total de denuncias que se están investigando en la comunidad, 11 se han producido en Lloret de Mar (Girona) y tres en Barcelona, según han confirmado a Público fuentes policiales. Algunas de las víctimas han explicado en sus redes sociales que, después de sentir un pinchazo mientras estaban en la discoteca, quedaron semi inconscientes y con la sensación de aceptar hacer todo lo que les dijesen.

Miriam, una de las mujeres que ha sufrido un pinchazo, ha dado su testimonio este miércoles su cuenta de Twitter: "En cuanto me he dado cuenta he ido corriendo al portero de la discoteca, el cual, ayudándome, me ha sentado en un sofá, y a los 10 minutos me he desplomado, quedándome semi insconsciente y con una sensación de que tenía que decir y hacer todo lo que me dijesen".

Los casos que han empezado a revelar esta técnica de sumisión química se han dado tras los Sanfermines, en Pamplona. Tras los ocho casos de denuncias confirmadas en esta ciudad, el Gobierno de Navarra ha activado un protocolo de actuación que incluye una recogida de muestras para analizar las posibles sustancias que llevan las inyecciones.

Esta práctica había registrado ya casos en Reino Unido y en Francia antes de llegar a España. Por esta razón, los Mossos d'Esquadra están ya en contacto con la policía francesa para que les traspase información, según ha confirmado su portavoz Montserrat Escudé a Efe.

Aunque el método de los pinchazos se remontan a hechos recientes, los casos de agresiones sexuales por sumisión química ha sufrido un aumento en los últimos cinco años en España. En 2021, el Instituto Nacional de Toxicología "constató" que el 72% de las agresiones analizadas por sospecha de esta práctica dio resultados positivos.

Ante los riesgos de sumisión química, una veintena de discotecas reparte en Catalunya tapas para los vasos desde junio. La intención es que las bebidas de las clientas estén protegidas de que alguien pueda depositar drogas. Así lo explicó el secretario general de la Federació Catalana d'Associoacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, cuando se dio a conocer la iniciativa en mayo.

Las discotecas tendrán puntos violeta en los aseos

El aumento de denuncias por sumisión química apelan a la necesidad de hacer los lugares de ocio nocturno espacios seguros para las mujeres. Este jueves, la patronal de las discotecas, espacios de ocio de la noche y festivales ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Igualdad para impulsar la prevención y la detección de casos de violencia sexual.

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha explicado que uno de los puntos fuertes de esta iniciativa es la colocación de puntos violeta en los aseos de las discotecas. En estos espacios se dará información y atención a las víctimas de maltrato o de agresiones sexuales.

El acuerdo contempla también la formación de las personas que trabajan en el sector del ocio nocturno

El programa de intervención que ha aceptado La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos pretende impulsar la concienciación y la unificación de protocolos de actuación para la prevención, la disuasión y la intervención efectiva contra los casos de agresión sexual que puedan producirse en estos locales.

El acuerdo contempla la formación de las personas que trabajan en el sector para detectar y distinguir las diferentes tipologías de agresión y acoso sexual, ya que la patronal se ha comprometido también a evaluar las zonas ocultas o que faciliten la vulnerabilidad o soledad de las usuarias del ocio nocturno.

"Hay que decir que la noche, la calle y bares también son nuestros, son seguros y están comprometidos con la libertad sexual de las mujeres", ha subrayado la ministra.