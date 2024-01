Varias mujeres acusan de acoso sexual y maltrato psicológico al cineasta canario Armando Ravelo  

Varias actrices han denunciado acoso sexual y abusos psicológicos por parte del cineasta canario Armando Ravelo. La artista Koset Quintana ha sido la primera en contar, a través de sus redes sociales, cómo el director le incitó a tener sexo y le ofreció drogas cuando tan sólo tenía 15 años frente a los 31 del realizador.

En una publicación en Instagram, Quintana ha compartido algunas capturas de pantalla de conversaciones con Ravelo en las que este le insinúa poder tener sexo, a pesar de que ella tenía entonces menos de 15 años.

Quintana asegura conocer "testimonios mucho más graves" y dice "hablar en nombre de muchas" mujeres que están ya "cansadas de que haya tantos hombres en las altas esferas haciendo uso de su poder para violar, acosar y manipular a otras".

Al post han contestado otras actrices que han contado también su experiencia con el cineasta. "Querida, hemos tenido experiencias diferentes, pero sé lo que hay con esta persona. Tristemente, lo descubrí después de que me arrasara por dentro. Por suerte y sin saber muy bien cómo una parte de mí me salvó y pude salir del agujero negro en el que estaba", comentaba la actriz lanzaroteña Marta Viera.

La intérprete Laura Perdomo también aseguró vivir "años de acoso" por parte de Ravelo. La actriz dijo que "hay que hablar y confiar en que todo se ponga en su lugar". Nati Vera, actriz y cantante, respondió al post de Quintana: "Yo también he sufrido más de un episodio. Más de una insinuación que por supuesto rechacé. De hecho lo he denunciado siempre en mi círculo cercano, lo he acusado siempre y me negué a volver a trabajar con él".

El director reconoce "haber hecho mucho daño a las mujeres"

En declaraciones a la Agencia EFE, Ravelo no ha negado los hechos y ha remarcado que en aquella época "estaba muy subido y me creía impune". El director de cine dice haber ido a terapia ya que reconoce "haber hecho mucho daño a muchas mujeres".

Sobre la edad que entonces tenía Quintana, dice creer que era "adulta" y niega haber ejercido violencia sexual contra ella ni haber tenido ningún contacto físico, aunque sí habla de un comportamiento "reprobable".

Ravelo recalca que es consciente de que estas acusaciones le cerrarán las puertas del sector cinematográfico en las Islas Canarias, pero asume su culpa y considera que es necesario que todas aquellas mujeres que han vivido experiencias similares lo denuncien.

Una denuncia tras el 'caso Vermut'

El caso de Ravelo llega días después de que tres mujeres relataran en El País cómo el prestigioso director Carlos Vermut abusó de ellas sexualmente y se hizo valer de su posición para entablar relaciones. De hecho, los testimonios de estas tres mujeres que trabajaban en el mundo del cine han dado fuerzas a Quintana para publicar en redes sociales su experiencia con el cineasta canario.

Ambos casos de acoso llegan en una semana clave para el cine español, con la ceremonia de los premios Feroz que se produjo este sábado. De hecho, las denuncias contra Vermut marcaron el acontecimiento y obligaron a la organización a cerrar filas a favor de las víctimas.

Sin embargo, estos no parecen ser casos aislados, sino la punta de un iceberg que cada vez asoma más. Tanto es así que hace justo un año, la actriz y cantante Jedet denunció públicamente haber sufrido acoso y tocamientos no deseados por parte de Javier Pérez Santana, un conocido productor de documentales.