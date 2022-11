La Audiencia Nacional (AN) ha dado la razón a los sindicatos FUTPRO y Futbolistas ON y ha condenado a la Asociación de Fútbol Española (AFE), el sindicato mayoritario de la competición masculina, por vulnerar los derechos fundamentales de las futbolistas y discriminarlas por razón de género a la hora de concederles el Fondo Fin de Carrera.

"Da igual tu identidad sexual o en qué liga nacional compitas. Si eres futbolista profesional, tienes derecho a acceder a esos fondos y a ellas se les estaban negando por el hecho de ser mujeres", explica Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO. Con todo, la mayoría de clubes ha decidido no pronunciarse e incluso algunos han vetado a sus jugadoras para que no hablen públicamente del asunto.

La abogada lleva peleando por defender y dignificar los derechos de las jugadoras desde que se fundó el sindicato. En una entrevista con Público, cuenta cómo ha tenido lugar esta batalla legal y se enorgullece de los progresos que han acaecido estos tres últimos años. FUTPRO ha sido una pieza clave y de las que más empeño ha puesto para la profesionalización efectiva de La Liga F bajo unas condiciones laborales justas y adecuadas a las necesidades de las jugadoras.

De hecho, desde hace ya varios meses se encuentra negociando un nuevo convenio colectivo para la primera división femenina. Ahora han vuelto a abrirse paso entre el machismo tras ganar la demanda contra la AFE por vulnerar los derechos de libertad sindical de las jugadoras.

Una ayuda para apoyar a los profesionales más humildes

Vigente desde 2016, el Fondo Fin de Carrera es "una ayuda económica que tiene como objetivo apoyar a los futbolistas profesionales tras dejar su carrera". Un dinero que procede de los derechos audiovisuales generados por todos los jugadores españoles (0,5%), que se solicita cada año y al que acceden cuando se retiran. Estas dotaciones están dirigidas a los futbolistas más humildes que, lejos de cobrar los 155.000 euros anuales que establece La Liga Santander

(primera división masculina), apenas llegan al salario mínimo interprofesional. Hablamos de otras categorías como segunda división masculina A, así como primera, segunda y tercera categoría RFEF.

Para las jugadoras la situación es todavía más precaria, ya que hasta febrero de 2020 la primera división femenina no logró establecer por primera vez una retribución base de 16.000 euros al año. Antes de que existiera esta regulación, muchas se veían obligadas a pluriemplearse y complementar su dedicación profesional a este deporte con otro trabajo porque no les alcanzaba para vivir. En los peores casos ni siquiera cobraban, pues los clubes no estaban

obligados.

Así pues, la capacidad de ahorro de estas mujeres ha sido prácticamente nula. Por lo que la existencia de unos fondos que les aseguraran una retribución al retirarse es una ayuda de la que la mayoría no pueden prescindir. Sin embargo, a muchas se les ha estado obviando durante estos años. Cualquier futbolista profesional se retira de media a los 38, una edad en la que buscar un empleo estable no es quizás la tarea más sencilla.

"El punto clave sobre el que rueda y gira todo este conflicto es un acta de conciliación en el que La Liga masculina y la AFE llegaron a un acuerdo en el que se estableció que La Liga masculina iba a dar una cantidad neta de los beneficios de los derechos audiovisuales para subvencionar a todos los futbolistas profesionales. Ahí ya encontramos varias cuestiones: una, que ese dinero es de La Liga, no de la AFE; dos, la cantidad; y tres, para quién es", señala Gutiérrez.

En el momento en el que se aprobó, el único sindicato especializado en fútbol que existía era AFE. Cuando surgió FutbolistasON, lo que sucedió es que la AFE les negó a todos los futbolistas que no estuvieran en dicha organización sindical el acceso al Fondo Fin de Carrera. Finalmente, FutbolistasON presentó una demanda en 2018, que ganaron porque AFE estaba incurriendo en

u n claro delito al no respetar la libertad sindical. "El dinero es de La Liga, no de AFE, y por consiguiente todos los profesionales deberían poder acceder sin ningún condicionante más allá del de tener una relación laboral con el club", afirma Gutiérrez.

Pero el verdadero problema para las jugadoras llega cuando el 5 de marzo de 2022 FUTPRO se coloca como sindicato mayoritario en el fútbol femenino. Justo 20 días después, la AFE cambia su reglamento y especifica que "si eres mujer, no vas a tener derecho a la ayuda si no estás afiliada. Sin embargo, con los hombres no pasa. A ellos no se les exige", continúa.

"La AFE ha intentado argumentar que la liga femenina va aparte (tiene sus propios beneficios, su propio convenio) pero eso da igual porque esta ayuda también se les da a los jugadores de otras categorías que no son competencia de La Liga masculina. Entonces, ¿por qué con ellos sí y con ellas no?. Es claramente discriminatorio. Todos esos argumentos carecen de relevancia porque al final en el contenido del acta se habla de futbolistas profesionales y, ¿cuál es la definición de futbolista profesional? Todo aquel deportista que tiene una relación laboral con su club. Da igual el género", dice la presidenta.

Las afiliadas a FUTPRO informaron de lo que les estaba ocurriendo, de que se les estaba penalizando por estar afiliadas al sindicato que se había centrado en defender sus problemas específicos como mujeres y no a la AFE. Entonces fue cuando FUTPRO decidió interponer la demanda y la Audiencia Nacional condenó a la Asociación Española de Futbolistas a pagarles una indemnización de 60.002 euros por daños y perjuicios el pasado 20 de octubre.

En los 21 folios de sentencia, los magistrados han testificado que se había estado haciendo un uso fraudulento de esos fondos económicos de ayuda en la retirada de los profesionales. "Mientras que la afiliación sindical de los futbolistas varones resulta irrelevante, a las mujeres que compiten en Primera División femenina se les exige estar afiliadas a la AFE, lo que implica un trato peyorativo a las mujeres respecto de los hombres, como un trato peyorativo a las afiliadas al sindicato actor respecto de las afiliadas a la AFE", señalan, concluyendo que se trata de una conducta "radicalmente nula" y de la que han ordenado el "cese inmediato".

"Sabíamos que no lo íbamos a tener fácil"

Para defenderse y excusarse de haber cometido esta exclusión contra las mujeres futbolistas, el sindicato que preside David Aganzo acusó a FUTPRO de discriminar a los hombres por centrarse en defender los derechos de las jugadoras e incluso señaló que "también era discriminatorio que existieran dos convenios colectivos", obviando las especificidades biológicas de las deportistas como el embarazo, la lactancia o la menstruación. Sin embargo, ningún artículo de los estatutos de FUTPRO especifica que un futbolista hombre no pueda estar afiliado a esta organización.

Como era de esperar, la AFE ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo. En su apelación, destacan que no existe tal exclusión porque "más de un centenar de jugadoras se benefician del Fondo Fin de Carrera". Si bien el dato es correcto, lo que no confiesa la asociación es que quienes han accedido a las ayudas han sido jugadoras que han cedido a su chantaje. "Había jugadoras afiliadas a AFE que no hacían pública su afiliación a FUTPRO porque AFE les impedía estar en

otros sindicatos y, si se iban, perdían el acceso a los Fondos", lamenta Gutiérrez.

La letrada reconoce que cuando crearon el sindicato ya sabían que "no lo iban a tener fácil". Pero insiste en que FUTPRO continuará velando por la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino. "Nosotras no tenemos ningún problema con nadie. Pero, si se está cometiendo una discriminación, tenemos la obligación de proteger a las jugadoras y defender sus derechos", termina. Aunque aún queda mucho camino por andar, desde el sindicato son optimistas y

celebran esta victoria. "Ahora tendremos que ocuparnos de que efectivamente se cumpla y todas puedan acceder a ello, pero eso ya es más burocracia que otra cosa", añaden.

El equipo jurídico se centra en seguir avanzando con la renovación el convenio colectivo de La Liga F y la reconciliación de las 15 jugadoras de la Selección Femenina con la Federación. Uno de los asuntos que más protagonismo tendrá en la salida delante del nuevo marco laboral será el ámbito de la salud mental. Proponen dos cambios principales: en primer lugar, la existencia de la figura del psicólogo deportivo, esto es, incorporar especialistas externos y no vinculados

a la empresa. Y, en segunda instancia, la creación de un protocolo contra el acoso sexual, de forma que el convenio garantice el anonimato durante una denuncia y el sindicato tenga capacidad de actuación sin tener que acudir a una inspección de Trabajo. Pretenden poder evitar casos similares a los de Irene López, campeona del mundo sub-18 que con tan solo 20 años se retiró por problemas relacionados con la salud mental.