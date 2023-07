Un nuevo feminicidio reconocido en Girona eleva a 30 el número asesinadas por violencia de género en lo que va de año

El número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de este año en nuestro país asciende a 30, después de que la Delegación del Gobierno contra la violencia de género reconociera como tal a una mujer de 26 años asesinada este jueves en Girona.

Carla fue asesinada por un hombre con el que tuvo una corta relación hace años y que acabó con su vida estrangulándola en su piso. En lo que va de julio el número de mujeres asesinadas asciende a seis, pero podría incrementarse aún más puesto que el Ministerio de Igualdad tiene aún dos casos bajo investigación.

Carla era una mujer joven, que no tenía hijos y que, tal como apuntan fuentes de Igualdad, no había interpuesto denuncias previas por violencia contra su asesino. No se trata de un caso aislado. Según los datos de la macroencuesta sobre estas violencias llevada a cabo por el Ministerio de Igualdad, sólo cerca de un 20% de mujeres denuncian la violencia que viven, mientras que el otro 80% permanece oculta.

Acumulación de casos

La sucesión de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, lo que en nuestro país se conoce como violencia de género, ha empujado a Igualdad a reunir al gabinete de crisis para evaluar los fallos y buscar mejoras en la protección de las mujeres, que se realizará el próximo martes 1 de agosto. Este comité, que aúna a distintas instancias del Estado (a los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia; a comunidades autónomas, Fiscalía...) se convoca cada vez que en un período de 30 días se hayan producido, al menos, cinco feminicidios. Este es el caso del mes de Julio.

En los últimos seis meses se han convocado tres de estos comités y se han propuesto medidas de mejora. Entre ellas, la de advertir a las mujeres que denuncien a su pareja por violencia, en el caso de que su pareja ya aparezca como agresor en la herramienta policial prevención, Viogén.

Igualdad también propuso que esta información se facilitara a las mujeres incluso sin la necesidad de presentar una denuncia contra su actual pareja, si éste figura ya en las listas de maltratadores, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo sobre este tema.

1.214 asesinadas en 20 años

Desde que se comenzaron a recopilar estadísticas sobre feminicidios en pareja en España, un total de 1.214 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. En cuanto a las estadísticas de menores, un total de 49 niños y niñas han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres desde 2013 (fecha en que se comienzan a contabilizar estos datos) y un total de 410 han quedado huérfanos. Sólo en 2023 el número de huérfanos por esta violencia asciende a 33.