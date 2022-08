Pakistán cesa a su cónsul en España tras recibir una denuncia por presuntos delitos de acoso y agresión sexual

El embajador de Pakistán en Madrid cesó el pasado lunes al cónsul del país en Barcelona, Mirza Salman Babar Baig, después de recibir una denuncia de su exsecretaria por presunto acoso sexual en el espacio de trabajo y por intentar forzarla.

La mujer relató a los medios que el diplomático le enviaba y pedía imágenes eróticas a través de una aplicación de mensajería instantánea que permite borrar las conversaciones pasadas las 24 horas. "Me vi obligada a hacerlo porque necesitaba este trabajo para regularizar mi situación en España y no quería que me despidieran", explicó en declaraciones a El Periódico.

El diplomático adquirió relevancia por sus gestiones para ayudar a la familia de las dos hermanas paquistaníes que vivían en Terrassa y las que asesinaron sus propios familiares en su país tras negarse a continuar con el matrimonio forzoso con sus primos.

La empleada ya había comunicado la situación a la embajada cuando interpuso una denuncia ante los juzgados de Barcelona. Los cargos con los que imputa al ahora excónsul son acoso sexual en el lugar de trabajo, acoso sexual con violencia y un delito continuado de agresión sexual, según recoge El País.

Mirza Salman Babar Baig ha regresado a Pakistán, donde prepara su defensa. El diplomático ha negado los hechos a Europa Press y sostiene que se trata de un chantaje de la presunta víctima después de que la despidiera.

El Ministerio de Asuntos Exteriores abrió una investigación interna al excónsul después de que la secretaria comunicara en la oficina que el diplomático había tratado de forzarla, según explicó la mujer a El Periódico.