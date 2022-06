Paula Bonet, obligada a retirarse de la esfera pública por la puesta en libertad de su acosador 

La escritora y artista Paula Bonet ha anunciado este jueves que suspende la presentación de su libro Los diarios de la anguila y se mantendrá alejada de la esfera pública después de saber que su acosador ha quedado en libertad.

"A pocos días de la celebración del juicio ha salido en libertad el hombre que me ha estado acosando, motivo por el cual, para preservar mi seguridad, he de limitar mi presencia pública tal y como se me ha aconsejado", ha afirmado la artista a través de un comunicado en sus redes sociales.

El individuo ingresó en prisión en octubre de 2021, después de las denuncias en las que Bonet explicaba que llevaba más de un año acosándola. En septiembre del pasado año, la artista expuso que el hombre había descubierto la ubicación de su taller y se presentaba frente a la puerta. El acusado, además, llevaba más de un año asistiendo a sus charlas y le enviaba "decenas" de correos electrónicos con insultos, entre otras acciones.

La artista, que se encuentra en plena presentación de su nueva novela, ha agradecido el cariño y cuidados que está recibiendo de sus "amigos, pareja, familia, editorial y abogada". Bonet ha cancelado la presentación que tenía prevista en Madrid este viernes y en Balaguer el sábado.

En su post de Instagram ha leído a modo de denuncia un fragmento de su último libro "que aborda, precisamente, la posición de la mujer-sujeto en el espacio público", según ha explicado.