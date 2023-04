La periodista Sandra Golpe revela que fue víctima de una agresión sexual: "Esa marca la tienes para siempre"

La periodista Sandra Golpe ha revelado que fue víctima de una agresión sexual, según ha contado en una entrevista a la revista Diez Minutos. A la presentadora y directora de Antena 3 Noticias 1 la atacó "un violador en serie" una noche que volvía a casa del trabajo.

''Me agredieron sexualmente al salir de trabajar por la noche y esa marca la tienes para siempre. De las penas se aprende más que de las victorias. Pero eso me hizo mucho más fuerte", ha narrado la periodista gaditana.

''Yo llegaba a mi casa, hacía un turno de noche, no en Antena 3, cogí el metro y había un violador en serie merodeando por ahí. Cuando entré en mi portal, este señor se coló. Me agarró, me amenazó con un cuchillo, me tiró al suelo, me metió en el ascensor, me ató… y fue horrible. Pero aquí estoy y lo puedo contar'', ha detallado.

Para la presentadora ha sido difícil abrirse sobre este tema, según cuenta, ya que no suele hablar sobre su vida personal y le da "cosita" narrar este suceso. Con todo, la presentadora ha contado que se encuentra "en un momento dulce", en el que se siente "valorada" por sus jefes. "Son unos años muy bonitos profesionalmente hablando, y en lo personal también estoy muy tranquila y bien arropada", ha señalado.

Golpe en la actualidad dirige y presenta Antena 3 Noticias 1, el espacio informativo de las 15.00 de la tarde de la cadena de Atresmedia, que actualmente lidera las audiencias de informativos en las televisiones españolas, según Kantar Media.