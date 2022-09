La Policía alerta del crecimiento de la captación de mujeres por internet y redes sociales para prostituirlas

La Policía Nacional alerta de un "incremento notable" de la captación de mujeres para la prostitución tanto por internet como por redes sociales y observa con preocupación la manera en la que estas mujeres se muestran reacias a denunciar su situación porque no se reconocen como víctimas.

Así lo desvela un responsable policial de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos (BCTSH), con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas que se celebra este viernes.

Según reconoce este responsable policial, "el mayor problema" es que muchas de las víctimas realmente no se reconocen como tal: "No son realmente conscientes de ser víctimas de trata de seres humanos y llegan a aceptar su situación". Algunas, explica, han llegado a asumir que están siendo explotadas en la prostitución pero no quieren denunciar a sus tratantes porque les están agradecidas de que les hayan ayudado a llegar a España.

Otras siguen siendo reacias a acudir a la Policía por cuestiones idiomáticas, por falta de confianza, temor a la expulsión, miedo a las represalias (especialmente las que puedan sufrir sus familiares en el país de origen) o simplemente por la vergüenza de que su familiar pueda enterarse de su condición de víctima.

Pero este experto asegura que la concepción en España de la lucha contra la trata "pone a la víctima en el centro", de manera que su liberación y asistencia "prime sobre cualquier otra circunstancia". El Gobierno ha estimado que son 45.000 las mujeres explotadas sexualmente en nuestro país.

Perfiles de las víctimas

En cuanto al perfil de la víctima, este responsable policial explica cómo en los últimos años se ha producido un notable descenso de la explotación sexual de mujeres africanas, que eran mayoritariamente nigerianas, y de las procedentes de Rumanía, país del que tradicionalmente más víctimas llegaban a España. Ahora la procedencia de las mujeres se ha desplazado a Latinoamérica, especialmente Colombia, Venezuela y Paraguay.

En muchas ocasiones estas mujeres que han sido víctimas de explotación sexual terminan por integrarse, a su vez, en la organización criminal que las trató y "no es infrecuente" encontrar a mujeres proxenetas que explotan y controlan a otras mujeres.

Según la procedencia

Desde la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos alertan, además, de un cambio en la forma de actuar de las redes que captan a mujeres con fines de explotación sexual y apuntan a que se han incrementado notablemente las ofertas y las páginas de contactos, pero especialmente la captación de víctimas a través de internet y redes sociales. Para ello se ha creado en la Brigada un grupo de investigación internet con funcionarios especializados en la materia.

Es destacable, asimismo, la internacionalización de la prostitución. "Son cada vez más las organizaciones criminales que gestionan desde un país, España en nuestro caso, la prostitución que se ejerce en otro (principalmente Francia)", apunta. "Las páginas de contactos en internet publican anuncios de prostitución facilitando teléfonos franceses para establecer el contacto, que luego resultan estar atendidos por call centers desde España", explica.