Profesoras y asociaciones feministas denuncian la banalización de la pederastia en las canciones de las fiestas populares 

Profesoras universitarias y asociaciones feministas han iniciado una campaña de recogida de firmas para denunciar la trivialización de la pederastia en las festividades populares. La iniciativa surge tras la difusión de un vídeo viral en el que el alcalde de Vita (Ávila), Antonio Martín, aparece cantando y alentando a los asistentes a corear una canción con contenido que hace apología de la pederastia y de la cultura de la violación.

El suceso ocurrió durante las fiestas locales del municipio, donde Martín había logrado la alcaldía representando al Partido Popular. La formación política decidió expulsarlo de su grupo municipal. A pesar de esta medida, Martín afirmó que, "por el momento", no renunciará a su puesto. Justificó su permanencia señalando que la canción en cuestión "se ha cantado tradicionalmente" en Vita y que él mismo "se crió con ella". También admitió que en alguna ocasión "a una chica no le agradó" la canción, aunque insistió en que su intención no era incomodar.



En el comunicado de recogida de firmas, las profesoras y las asociaciones feministas sostienen que la defensa del alcalde se apoya en una tradición que banaliza la violencia sexual como parte de las celebraciones locales. "Como ha ocurrido en otros contextos, figuras públicas como el presidente de los obispos, Luis Argüello, también han restado importancia al hecho, justificando la letra de la canción al argumentar que se canta durante las fiestas populares, a altas horas de la madrugada y tras el consumo de alcohol", afirman.



"El patriarcado ha impregnado las tradiciones populares, perpetuando actitudes misóginas y violentas hacia las mujeres"

Además, aseguran que este tipo de justificaciones "refleja cómo el patriarcado ha impregnado las tradiciones populares, perpetuando actitudes misóginas y violentas hacia las mujeres". "La cultura, entendida como un sistema simbólico que transmite valores y actitudes, según Clifford Geertz, ha incorporado estas prácticas como parte de la normalidad, creando un entorno donde la humillación y la violencia se vuelven aceptables", señalan.

Por ello, subrayan la importancia de "un enfoque crítico y feminista que cuestione los relatos de poder que perpetúan estas prácticas y que continúan ejerciendo una influencia, silenciosa, pero profunda, en las relaciones de género en la actualidad".