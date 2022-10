"Putas, salid de vuestras madrigueras": el ritual machista de los residentes del colegio mayor al que asistió Pablo Casado

Alrededor de un centenar de jóvenes del Colegio Mayor Elías Ahuja, adscrito a la Universidad Complutense, ha acosado con insultos y cánticos machistas a las residentes del centro femenino situado justo al lado, el Colegio Mayor Santa Mónica. "Putas, salir de vuestras madrigueras, sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea", gritan los colegiales.

La dirección del centro religioso y masculino —dirigido por la orden religiosa de San Agustín— ha reaccionado después de que se extendieran estas imágenes y ha señalado que condenan "rotundamente las manifestaciones vertidas", que consideran "incomprensibles e inadmisibles en la sociedad, tanto en la forma con en el fondo".

En un comunicado han indicado que tomarán medidas de corrección tras conocer este comportamiento. Han explicado que aplicarán las normas que recoge su Reglamento de Régimen Interno, "que en casos graves como este, implican la expulsión". De hecho, ya han expulsado al individuo que comenzó a proferir los insultos junto a otros residentes.

El representante de la Dirección del colegio, Manuel García Artiga, ha remarcado que van a "aplicar el régimen disciplinario del colegio mayor". También emitirán una disculpa pública a la dirección y residentes del Colegio Mayor de Santa Mónica. En el escrito han apuntado que establecerán la participación obligatoria de los alumnos en "cursos para la sensibilización en igualdad de género" y exigirán la colaboración de los colegiales "en actividades solidarias y de voluntariado".

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha anunciado la apertura de un expediente informativo para dirimir responsabilidades. La UCM ha añadido que trabajará de forma coordinada con otros centros para aplicar sanciones a los colegiales involucrados. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha llevado el tema al Congreso de los Diputados donde ha definido la actitud de los jóvenes como "cultura de la violación" y "terror sexual".

No es una excepción, sino una costumbre

Este cántico no es una excepción, sino una costumbre. En 2021 otras cuentas de TikTok publicaron imágenes con la misma escenografía, donde uno de los jóvenes grita desde su ventana y después se une el resto de colegiales del edificio. "Somos los ahujos", proclaman los estudiantes desde sus ventanas. Esta costumbre ha sustituido a la anterior novatada que denominaban "la granja", en la que se limitaban a asomarse por las ventanas para imitar sonidos de animales, según traslada a este medio un antiguo alumno del colegio mayor.



María, excolegiala del Santa Mónica, explica a Público que este "rito" es habitual, ya que forma parte de las novatadas que se llevan a cabo en el centro en el mes de septiembre. Los residentes veteranos enseñan a los de nuevo ingreso "el discurso" y estos deben vociferarlo desde la ventana a las estudiantes del colegio mayor femenino.



Una antigua alumna del Santa Mónica señala que "te hacen realizar actos sexuales con piedras y árboles"

Pese, por tanto, a la actual reacción del centro, este tipo de comportamientos es la tónica habitual. Así lo lamenta Valeria, también antigua alumna del Santa Mónica. "Las novatadas del Elías Ahuja, al igual que la mayoría de los colegios, son auténticas barbaridades". Aunque señala que puede haber actos "inocentes" como "deshacerle la maleta a tu veterano", luego los residentes del Elías Ahuja organizan actividades con alcohol de por medio, que provocan "comas etílicos, peleas y discusiones". A esto hay que sumar la difusión de un nuevo fragmento que muestra a jóvenes de la residencia entonando cánticos acompañados de saludos nazis y el lema fascista Sieg Heil.

El artículo machista de Pablo Casado

Estas actitudes no parecen un caso aislado. En el centro, cuya pensión mensual es de 1.190€, residió Pablo Casado, donde escribió en la revista El búho un artículo con tintes machistas y racistas. En el texto, el exlíder del Partido Popular habla en tono de humor del "Lupus Ahujus Hispanorum" una figura inventada para aludir a los estudiantes del colegio, a los que define como una especie bastante evolucionada, con una masa craneoencefálica muy superior a la de otras manadas colindantes.

El escrito está dividido en diferentes apartados. En el relacionado con la "alimentación", Casado subrayó que en el "lupus ahujus, al entrar a formar parte de la manada, comienzan a aflorar los instintos de voraz carnívoro para con toda clase de hembras en período fértil y así se ha convertido en un feroz e infatigable cazador de carne fresca, a diferencia de otras manadas rivales que, ante la falta de habilidad y destreza en la caza, se ha visto abocadas a un régimen alimenticio estrictamente vegetariano".

Casado no dudó en bromear sobre la cultura de la violación

Y añadió que "entre sus presas más codiciadas se encuentran, como es obvio, las lobas. Aunque, si existe carestía de éstas, recurre de buen grado a otras especies animales como cerdas, zorras, gallinas o cualquier especie de ave que le ponga huevos". Casado no dudó en bromear sobre la cultura de la violación y recalcó que la "época de celo" es "permanente, innata e ininterrumpida" y que la especie es "una de las más promiscuas y lascivas (...) que puede representar un auténtico peligro para la integridad de cualquier hembra del reino animal que se halle en período de madurez sexual". El representante popular habló abiertamente de la "voracidad con que (el lupus ahujus) trata a sus presas" y de la caza de "hembras".

La caza "se incrementa desmesuradamente los fines de semana, entre el anochecer y el alba" y explica que los colegiales "suelen permanecer reunidos en el prado de Almansa apagando su sed en el río 'donde siempre', oteando y olfateando cuantas hembras se aproximan a su territorio, para imponer el dominio ahújo ante las demás manadas de lobos carroñeros".

Es más, el artículo concluye que, si los alumnos del Colegio Mayor no logran acostarse con una chica, pueden ir a por las más jóvenes: "Para los lobos que no han tenido mucha suerte y no se quieren ir al catre sin saciar su hambre de carne fresca, siempre les queda el recurso de una conocida madriguera felina de mininos, 'cats', según Darwin, donde la caza está sobradamente asegurada".