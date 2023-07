Semana negra para la violencia machista con múltiples asesinatos y agresiones

La violencia machista ha marcado unos picos muy altos en la última semana. Tan solo este lunes, tres mujeres han sido asesinadas en la Comunidad de Madrid. Otros dos casos en Pamplona y Cáceres aumentaron las cifras en el fin de semana. La violencia de los ataques y las agresiones que han sufrido esta semana varias mujeres a manos de sus parejas ensombrecen un panorama que no puede evitar mirar de reojo el avance de las derechas que niegan la violencia machista y la fecha electoral que se acerca.

Tres mujeres han sido asesinadas este lunes en la Comunidad de Madrid, una de ellas como consecuencia de un incendio provocado, otra por asfixia y la tercera por apuñalamiento en lo que parece el transcurso de un robo.

En el primero de ellos, una mujer sin hogar ha sido quemada viva, por otros dos hombres en su misma situación, tras una discusión que mantuvo la asesinada y su marido con los atacantes. En Alcalá de Henares la Policía Nacional ha detenido a un joven de 25 años que presuntamente ha asesinado a una mujer de 53 a la que estranguló tras mantener una discusión. Por último, una mujer de 61 años ha sido apuñalada en el interior de la tienda de ropa que regentaba en la madrileña plaza de Tirso de Molina, en el distrito Centro de la capital.

Este mismo lunes, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona ha decretado prisión provisional para el hombre que el pasado sábado presuntamente asesinó a su pareja, una mujer de 47 años, madre de cuatro hijos, con la que regentaba un bar en la ciudad.

También en esta jornada se ha podido conocer que un hombre fue detenido durante la noche del domingo como presunto autor de la muerte violenta de su pareja, ocurrida en un hotel de Salou (Tarragona), donde ambos se alojaban.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó este viernes la naturaleza machista de los asesinatos de una mujer que fue apuñalada por su pareja en Móstoles (Madrid) el pasado miércoles y el de otra víctima que fue arrojada al vacío desde su vivienda en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el pasado 20 de junio.

Otros casos de violencia notificados

Durante esta semana, además de asesinatos, se han producido otros episodios de agresiones machistas, por los que varias mujeres han resultado heridas y sus parejas o exparejas detenidas.

Este domingo, la Guardia Civil detuvo a un hombre en Cáceres después de que sus vecinos dieran el aviso de una mujer, con un golpe en el ojo, que se encontraba vagando por las calles cargada con una maleta y con un niño menor de edad.

Tras presentarse en el domicilio, la mujer alegó que no había sido agredida por su pareja, a pesar de que las denuncias vecinales señalaban que no era la primera vez, y que ésta no se encontraba en la localidad. Sin embargo, previa autorización judicial, los agentes registraron la vivienda y el hombre fue hallado escondido entre mantas en un armario y detenido.

El pasado jueves, en Javalí Viejo (Murcia), una mujer de 42 años acabó con heridas muy graves por arma blanca tras ser acuchillada por su pareja, de 28, en el domicilio familiar. La víctima, que se encuentra en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, resultó gravemente herida y durante el forcejeo hirió a su agresor, que también fue hospitalizado en ese centro y permanece bajo custodia policial.

Unos días antes, un hombre de 37 años fue detenido en Basauri después de que agrediera a su pareja en el interior del coche en el que circulaban. Después de una fuerte discusión, el hombre agredió a la mujer y fue visto por una patrulla que realizaba labores de vigilancia nocturna, por lo que los agentes procedieron a su detención, a lo que el presunto agresor opuso una gran resistencia. Tras su detención, agentes de la Guardia Urbana confiscaron al arrestado un arma prohibida y una navaja que portaba en el momento de la agresión.

El miércoles, en la localidad valenciana de Xirivella, un hombre fue detenido después de haber arrojado por el balcón a su expareja, de quien tenía una orden de alejamiento y que se encuentra fuera de peligro, según fuentes policiales.

En esa misma jornada un grupo de vecinos de la localidad malagueña de Torrox fueron vitales para evitar el asesinato machista de una mujer, que había sido tiroteada por su exmarido. Los vecinos taponaron la herida de la mujer hasta que llegaron los sanitarios, la intentaron mantener despierta y evitaron que le diera el sol con una sombrilla.

Este grupo intentó disuadir al atacante al verlo amenazar a la mujer con la pistola, y le quitaron el arma después de que efectuara los disparos contra ella y a sí mismo. El hombre se ha suicidado y la mujer se encuentra estable, dentro de la gravedad de sus heridas.

Hasta el pasado 30 de junio, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género había confirmado 24 asesinatos machistas en lo que va de año y 25 menores huérfanos por estos crímenes, a falta de confirmación por el Ministerio de Igualdad de los ocurridos este fin de semana en Pamplona y en Salou. Hay otros dos casos en investigación ocurridos este 2023.