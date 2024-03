El sistema patriarcal obliga a las mujeres a justificar su soltería: "El hombre es un héroe y nunca un solterón"

Decía Carmen Martín Gaite en Usos amorosos de la postguerra española: "Una de las conclusiones a las que he llegado, después de estudiarlo mucho y darle muchas vueltas, es que a las solteras que no van a encontrar marido se las margina o se las caricaturiza, pero nunca se habla con ellas".

"Me he enfrentado a comentarios sobre mi soltería e incluso a veces me he forzado a encontrar a alguien a través de aplicaciones de citas y no ha salido bien", narra a Público Lucía (nombre ficticio), de 28 años. La joven recuerda que a veces cuando sus amigas están con sus parejas y no tiene ningún plan, piensa: "Si tuviera pareja, haría más planes".

Almudena, de 42 años, lleva tres años sin pareja formal. Cuenta a este medio que "a un hombre soltero no se le estigmatiza, no se le pone el nombre de solterón, se le ve como un héroe". Almudena teme que a la mujer soltera se la perciba como incapacitante para poder relacionarse de la manera adecuada. Tanto Lucía como Almudena reconocen que estar soltera es una elección para ellas. Sin embargo, ambas admiten que han tenido que justificar su decisión con argumentos como "todavía no me siento preparada para estar en una relación".



La atribución despectiva en las mujeres solteras sigue siendo hoy una imposición de la que no han llegado a desprenderse. Calificativos e historias de todo tipo giran en torno a ellas: desde que se les va a pasar el arroz hasta que se van a quedar para vestir santos o que con su carácter es normal que estén solas. "A un hombre la judía no se le pasa, cuanta más canas, mejor, él es un solterito interesante", señala Amparo Quiles, investigadora universitaria especializada en género e igualdad de oportunidades.

40 años de dictadura y un ideal femenino: casta y pura

Simone de Beauvoir sostuvo en Mujer rota que, por definición, "las mujeres estamos casadas, o lo hemos estado, o planeamos estarlo, o sufrimos por no estarlo". El matrimonio ha sido la norma durante siglos. Marcaba la llegada a la edad adulta de la mujer y, generalmente, se consideraba su medio para subsistir. "No era una opción desear quedarse soltera. Las mujeres tenían que cumplir con su deber como mujeres, si no había que señalarlas como un error para que el resto de las mujeres no pudiesen desear ser como ellas", asegura a Público Manuel Jiménez, director del documental Solteronas.

"La mujer ideal debía ser casta, contraer matrimonio, dar hijos, ser buena ama de casa y una buena católica"

Cuarenta años de dictadura nacional-católica estableció unas ideas determinadas de la feminidad, —y de la masculinidad— en la sociedad. "La mujer ideal debía ser casta, encontrar marido con el que contraer matrimonio, darle hijos, ser una buena ama de casa, ocuparse de su hogar, y ser una buena católica", asegura Jiménez.

"Se les otorgó un estatus similar al de los perdedores de la guerra. Muchas de ellas prefirieron mentir y contar que eran viudas antes que revelarse como solteras ante la sociedad", declara Jiménez. Encarna, de 71 años, vive en un pueblo de Ciudad Real. "Llevo soltera toda la vida. En mi pueblo, si una mujer no se casaba, era diferente a las demás", cuenta a Público.

Encarna narra que cuando era pequeña, en la escuela, los niños y las niñas estaban separados en diferentes aulas. "Tener contacto con hombres era muy raro, se acercaban a la fuerza y tenías que aceptarlos conforme llegaban". Encarna reconoce que nunca se sintió cómoda con esa forma de relacionarse. A sus 71 años, asegura que su soltería es la mejor decisión que ha podido tomar. "Cuando me proponen un plan, no me lo pienso dos veces, tengo libertad total para hacer lo que yo quiera".



La libertad de las mujeres que se metían a monjas

En 2022, el director malagueño Manuel Jiménez produjo el documental Solteronas, donde da voz a 20 mujeres que nunca se habían casado. "Casi todas nos reconocieron que habían sido más libres al no haberse casado. Y todas, sin excepción, que habían hecho más cosas en su vida de las que hubiesen podido hacer si hubiesen contraído matrimonio", asegura Jiménez.

El autor del documental explica que ser solterón o no es una elección personal, "pero no era así en el caso de la solterona, ella lo era porque no había tenido más remedio". Tecla, soltera con más de 60 años, opina que el término "soltera" "siempre ha tenido y tiene un sentido peyorativo, pero ahora puede ser un buen momento para darle una vuelta. Una forma de libertad que en su momento solo lo podían hacer las mujeres que se metían a monjas".

Jiménez sostiene que este sentido peyorativo forma parte de la socialización y "la pedagogía invisible que nos envuelve". El director afirma que la dotación despectiva del término ha sido transmitida desde los cuentos infantiles al cine, las novelas, la poesía, el teatro, la televisión, la publicidad, los cómics, las revistas e incluso las letras de las canciones populares. Al hablar de esto, Jiménez hace referencia a la canción A la lima y al limón de Concha Piquer: "A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera, a la lima y al limón, te vas a quedar soltera, qué penita y qué dolor...".

Una falsa y peligrosa sociedad igualitaria

"Me preocupa la pedagogía invisible en la que se nos transmite que siempre estamos un poquito mejor y que nunca damos pasos atrás. Tan falsa, y peligrosa, como la de que ya vivimos en una sociedad igualitaria", reconoce el director de cine malagueño. Jiménez retoma las palabras de María de Maeztu: "Soy feminista, me avergonzaría no serlo".

Alazne Páramo, miembro de la Asociación Madres Solteras por Elección, opina que aún existen diferencias en la soltería de hombres y mujeres. "Si una mujer está soltera subyace la idea de que tarde o temprano debe tener pareja, hijos... A los hombres no se les plantean esas cuestiones", opina. "En una entrevista de trabajo es fácil que le pregunten a una mujer (aunque sea indirectamente e ilegal) si es o si se plantea ser madre. A los hombres no les suelen preguntar por su vida personal", ejemplifica.



"Para cuándo un novio o cuándo nos vas a dar una alegría siguen siendo preguntas comunes en toda celebración familiar"

Durante la grabación del documental Solteronas, Jiménez estuvo en una clase de Amparo Quiles, en la asignatura Literatura y Mujer, donde había matriculadas 51 chicas y un chico. Todas de poco más de 20 años. "Al preguntarles si todo esto les resultaba algo superlejano, la respuesta fue que no. Que lo de preguntarles para cuándo un novio, que cuándo les iban a dar una alegría, o que se les iba a pasar el arroz continúan siendo unas preguntas comunes en toda celebración familiar", declara el director.

Jiménez expone que la solución para erradicar la presión social en las mujeres solteras es la educación. "No solo la educación reglada, lo que nos enseñan en la escuela, sino algo más estructural, más sistémico. Para que la persona que decida compartir su vida o no con otra lo haga como una decisión personal sin cargas. Ni positivas ni negativas. Seas hombre o mujer", concluye.