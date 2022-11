La Universidad Complutense investiga cánticos machistas en un partido de rugby

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha abierto una investigación para depurar responsabilidades ante los cánticos machistas que se entonaron el pasado día 10 de noviembre al final de un partido de rugby masculino en el campus.

"Violación, estupro, cohecho. ¿Quién domina? Derecho", se puede escuchar cantar a los jugadores después del partido, junto a otras estrofas bastante groseras.

Estamos hasta el coño de los cánticos machistas.



No los vamos a aguantar ni en los colegios mayores ni el los Campos de rugby. pic.twitter.com/f5rjJeKvuQ — UEP-ei Derecho UCM (@UEPeiDerechoUCM) November 20, 2022

"Ante los hechos difundidos en un vídeo en redes sociales en el que puede verse a jugadores entonando cánticos machistas tras la finalización de un partido de rugby masculino, la Universidad Complutense de Madrid ha abierto una investigación para analizar lo ocurrido y depurar responsabilidades", concretó la UCM en un comunicado.

La UCM expresa, además, su "rechazo total" a lo sucedido y agrega que continúa trabajando "para que en esta universidad no tenga cabida ninguna acción machista, ni académica ni deportivamente". "Mostramos un total rechazo a lo sucedido", dice la UCM, y afirma que no cejará en su empeño de trabajar "para que estas inadmisibles actuaciones no tengan cabida nunca en ningún ámbito de la sociedad, y menos aún, en el universitario".

La institución universitaria añade en el comunicado que, "una vez analizados los hechos", aplicará "las sanciones correspondientes a los jugadores y a sus clubes deportivos".

Esta situación se produce pocas semanas después de la polémica que tuvo lugar también con cánticos machistas en el Colegio Mayor Elias Ahúja, adscrito a la UCM, contra las alumnas de un centro vecino.