"La violencia no es tradición y no tiene justificación": el cántico de un instituto malagueño en respuesta al Elías Ahuja

"No, la violencia no es tradición", grita una alumna desde una ventana. "Y no tiene justificación", responde su compañero. Así comienza el alegato de las alumnas y alumnos del instituto malagueño Pérez de Guzmán en respuesta a los gritos machistas espetados por los residentes del Elías Ahuja a las estudiantes del Colegio Mayor Santa Mónica.

En un vídeo subido a la cuenta oficial del centro en YouTube y compartido en sus redes sociales, los jóvenes emulan el vídeo de la polémica. Suben de golpe las persianas y se escucha a los chicos decir: "Más respeto" y a las chicas responder: "Y menos brutalidad". La escena continúa solicitando "más respeto y menos machismo. Más respeto y menos vulgaridad". Terminan sus cánticos con multitud de aplausos y en letras aparece en las pantallas: "Nosotros no lo normalizamos, ¿y tú?", para terminar pidiendo a la ciudadanía que se sume a la ola de respeto que ellos han arrancado.

La reacción de estos estudiantes, compartida este sábado, se ha producido casi en paralelo a la difusión de un comunicado por parte del Consejo Colegial del Colegio Mayor Elías Ahuja en el que se disculpan por lo sucedido. "Lo que fue una broma de mal gusto, se fue de las manos", aseguran, para a continuación afirmar que "vamos a asumir las responsabilidades de nuestros actos" y que se comprometen a cambiar sus conductas.

Los gritos machistas del Elías Ahuja ya son delito

Este viernes, 7 de octubre, entró en vigor la ley de libertad sexual, más conocida como la del solo sí es sí. Entre otros actos, se persiguen los insultos por razón de género o lo que comúnmente se califica como acoso callejero y que castigará a quienes "se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas", cuando "creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad".

Esta norma convierte en delictivas situaciones como la creada por los residentes del Elías Ahuja. El único requisito necesario es que denuncien lo sucedido las mujeres a las que van destinadas las humillaciones.