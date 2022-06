La cantante María del Monte presenta a su novia en el pregón del Orgullo de Sevilla 2022

Se acerca el Día Internacional del Orgullo y todas las ciudades preparan sus pregones para inaugurar esta semana festiva y de reivindicación. Este mismo jueves, en la Alameda de Hércules de Sevilla, durante la apertura, la cantante María del Monte ha sorprendido al público al hablar por primera vez de su novia.



Durante su discurso, la artista ha hecho referencia a la dificultad que se les presenta a los "personajes públicos" a la hora de vivir su vida privada sin que sus seres queridos sufran las consecuencias, a veces crueles, de la mediatización. "¿Qué pensáis, que soy un robot y no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años. Pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía", ha explicado.

María del Monte: "Quiero que la gente a la que quiero no sufra"

No obstante, la cantaora también ha contado orgullosa que ha "tenido la suerte" de dar con el amor de su vida. Se trata de la primera vez que María del Monte habla abiertamente de su pareja. Un proceso "difícil" —ha dicho— no sólo por la exposición pública, sino también por el estigma aún latente en la sociedad de cara al colectivo LGBT. "Por mí, me da igual, pero no quiero que la gente a la que quiero sufra. Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí", ha continuado.

La sevillana ha hecho, nunca mejor dicho, un canto a la libertad sexual. "Mi pareja está esta tarde/noche aquí. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba, y si no, que no. La voy a seguir queriendo", ha expresado emocionada desde el escenario. Finalmente, su pareja subió al estrado tras el pregón y se animó a bailar con la cantante entre gritos y halagos del público.

En el acto también ha tenido lugar una performance, conciertos en directo, sesiones de DJ y una Gala Drag Queen. El sábado 25 de junio la manifestación del Orgullo recorrerá las calles de Sevilla en una marcha que comenzará sobre las 20.00 horas.