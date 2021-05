Mohsin, espera su turno para volver a casa

El chico llegó el lunes a Ceuta y quería esperar en el puerto para colarse en los bajos de un camión que embarcase en un ferri hacia Málaga o Algeciras. Lo ha intentado tres veces, comenta. Y le han descubierto tres veces. La última fue ayer mismo. "La Policía me pegó con un palo, me sacó de allí y me fui corriendo", dice.