Una representación "transversal" del movimiento independentista se ha reunido este martes 1 de octubre para llamar a "la movilización masiva" ante la sentencia del Supremo que se espera los próximos días. "Hoy, ahora y aquí hacemos un llamamiento conjunto a responder de manera masiva desde la lucha no-violenta y la desobediencia civil pacífica", ha manifestado el periodista y exdiputado de la CUP David Fernández durante la lectura de un manifiesto.

El acto ha sido convocado por ERC, JxCat, la CUP, la ANC y Òmnium Cultural para anunciar el "marco movilizador" de la respuesta a la sentencia del Supremo al juicio del procés, pero no han concretado convocatorias ni fechas, y se han limitado a subrayar la "grave injusticia y ataque contra los derechos fundamentales" que supondrá una condena dura, según los convocantes. "No podemos dar fechas concretas porque no sabemos qué día saldrá la sentencia", ha afirmado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

Lo que sí que ha confirmado Paluzie es que una de las posibilidades que se plantea la plataforma es llamar a articular a varias marchas que confluirán en Barcelona con la voluntad de colapsar los accesos a la ciudad: "Es una propuesta que estamos valorando. Hoy por hoy estamos haciendo reuniones preparatorias para valorar la logística necesaria". Según ha afirmado la presidenta de la Assamblea, se trataría de una de las acciones consensuadas entre un marco amplio de organizaciones en rechazo a la sentencia, dando por hecho que será condenatoria. También ha añadido que habrá que tener "capacidad de flexibilidad en función a los acontecimientos".

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha apelado a "las entidades que estaban hoy y a las que no estaban" a participar de las convocatorias que se irán presentando sobre la marcha. Además, ha reconocido que "no pueden tener la garantía" que las manifestaciones futuras no sean "instrumentalizadas" o que no sean objeto de represión: "Ante esto, decimos lo mismo. Que nuestra lucha es pacífica, basada en la no-violencia".

También ha asegurado que habrá acciones "unitarias masivas" y otras acciones por parte de entidades o partidos en solitario, y que las movilizaciones "durarán más de un día". Preguntado sobre la ausencia de los comuns a la rueda de prensa, Mauri ha asegurado que "siempre han estado" y que esperan "que en las próximas movilizaciones esté todo el mundo".

A la rueda de prensa, han participado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, la diputada de JxCat Laura Borràs, el dirigente de la CUP Albert Botran , y otros representantes de organizaciones como los sindicatos USTEC e Intersindical-CSC, el centro Irídia o el CIEMEN, entre otros.