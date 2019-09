Llega un poco tarde a la cita y viene indignado por el comportamiento de los concejales de Vox durante el minuto de silencio guardado frente al Palacio de Cibeles por el asesinato por violencia de género de una vecina de Ciudad Lineal. José Vicente Hernández, más conocido como Pepu Hernández, es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, un socialista de corazón y de sentimiento, como le definen quienes le conocen, y alguien que no se considera político, sino servidor público.

En esta entrevista, hace un balance de los primeros cien días en la Alcaldía de José Luis Martínez Almeida, quien frecuentemente le ha reprochado su bisoñez en el mundo de la política, a lo que el exseleccionador de baloncesto replica que lleva 61 años en la capital y tiene una idea muy clara y precisa de las necesidades que tienen los ciudadanos de Madrid.



¿Qué resumen hace de los cien primeros días de Almeida en el Ayuntamiento?

En este tiempo el Ayuntamiento se ha caracterizado por una falta de diseño y de criterio, motivados en muchos casos también por una falta de diagnóstico de los problemas de la ciudad. Las cosas se están haciendo de cualquier manera y el equipo de gobierno se ha dedicado a desmontar lo que se ha hecho anteriormente, sin pararse a pensar si estaba bien o mal.

¿Le llama la atención que Almeida haya pasado de las críticas furibundas al Madrid Central al anuncio de peatonalizar la puerta del Sol?

Con el caso de Madrid Central, Almeida se ha llevado un duro varapalo en los tribunales y tuvo que aguantar, a los pocos días de acceder al cargo, una gran manifestación de protesta en la que los ciudadanos le dijeron “por aquí no”. Luego fueron aceptados los recursos que presentamos contra la moratoria de las multas y ahora el alcalde ha tenido que dar un paso atrás.

¿Se ha notado la influencia o la presión de Vox en el gobierno municipal? ¿En qué sentido y en qué medidas concretas?

Aunque formalmente Vox no está integrado en la coalición de gobierno formada por el PP y Ciudadanos, tiene un gran tirón y sus votos son muy útiles en la toma de decisiones. Las tendencias tanto del PP como de Ciudadanos escoran cada vez más hacia la extrema derecha y eso se traduce en las decisiones un tanto erráticas que está tomando el equipo de gobierno. El pacto al que han podido llegar PP, Ciudadanos y Vox es bastante oscurantista. Dicen una cosa y hacen la contraria y, a veces, Almeida toma determinadas decisiones no por contentar a Vox, sino porque él las considera correctas.

Pepu Hernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

¿Cómo enjuicia el trabajo desarrollado por el Grupo Socialista en estos primeros meses de legislatura municipal?

Nuestras ideas son mucho más progresistas y tenemos que compensar una tendencia de regreso a un pasado casposo. La ciudadanía madrileña está muy por encima de todo eso porque es una sociedad avanzada, moderna, abierta, inclusiva y tolerante. Nosotros tenemos que hacer una labor de oposición seria, realista y consecuente, y en esa línea vamos a trabajar.

Una de sus constantes desde que ha llegado al Ayuntamiento ha sido denunciar las grandes desigualdades existentes entre los distritos del norte y del sur de la capital. ¿Cree que el actual Ayuntamiento está sensibilizado respecto a este problema?

Los gobiernos socialistas de la década de los ochenta abordaron una importante descentralización y empezaron a darle importancia a los barrios y distritos. Ahora existe un enorme desequilibrio entre ese norte que se lleva todas las grandes operaciones económicas y urbanísticas y ese sur al que van a parar todas las incineradoras, los vertederos y los polígonos. Esa desigualdad se manifiesta en cuestiones de renta y hasta de esperanza de vida. Hay que buscar una mayor igualdad en cuestiones de vivienda y medioambientales porque la lucha por el cambio climático se va a dar en las ciudades y parece que Madrid lo único que está haciendo por el momento es plantear dudas.

Detalle de las manos de Pepu Hernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, durante su entrevista con Público. FERNANDO SÁNCHEZ

¿Qué le dicen los madrileños cuando se cruza por la calle con ellos?

Unos me saludan por mi actividad actual y otros por mi actividad pasada. Me siento querido. El otro día en la concentración de Colón, donde se festejó el Mundial de Baloncesto conseguido por la selección española, vi que la gente todavía se acuerda de mí. El baloncesto tiene unos valores que me gustaría trasladar al mundo de la política y de la gestión de ciudad.

¿Tiene sentido esa persecución contra algunos músicos, por razones ideológicas, a los que se les cancelaron conciertos contratados con anterioridad?

Con estos episodios lo que se está poniendo en duda es si debe existir esa libertad de expresión o de creación. No tiene ninguna lógica tratar de hacer callar a determinadas voces, que además son parte de Madrid. El otro día, en el concierto de Luis Pastor y su hijo hubo mucha más gente que en los actos programados oficialmente. Están intentando dar una vuelta al pasado, un revisionismo constante sobre los derechos, que es ridículo. Además, qué equipo de gobierno es éste en el que unos están a favor de prohibir y la concejala de Cultura, Andrea Levy, dice que no está de acuerdo. Hay una descoordinación tremenda.