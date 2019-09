El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, formado por el PP y Ciudadanos, carece de proyecto político y basa su gestión en acabar con la herencia recibida de Manuel a Carmena, con todo lo bueno que hizo para Madrid en los últimos cuatro años.

Así de contundente se muestra la portavoz adjunta de Más Madrid en el palacio de Correos, Rita Maestre, quien considera que los cien primeros días de José Luis Martínez-Almeida como regidor han sido “un tiempo perdido”.

En esta entrevista, Maestre considera muy grave la decisión de no recurrir la sentencia que absolvía a Ana Botella y a su equipo de gobierno de pagar más de 25 millones por la venta de vivienda social a un fondo buitre y lamenta que el PP y Ciudadanos haya comprado “de forma escandalosa parte del discurso de su socio en la sombra, Vox”.



¿Qué resumen hace de los cien primeros días de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento?

Han sido 100 días perdidos en los que se ha demostrado que PP y Ciudad-nos no tienen un proyecto de ciudad y que además han comprado de forma escandalosa parte del discurso de su socio en la sombra, Vox. Sobre lo primero el ejemplo más claro es la errática moratoria que impusieron nada más llegar a Cibeles y que afortunadamente paró la justicia pero que nos puede costar muy cara ya que la UE ha vuelto a poner los ojos en nuestro país por no cumplir con los niveles de contaminación.

La millonaria multa que habíamos conseguido parar está ahora, gracias a Almeida, más cerca. Además, también ha sido muy grave la decisión de no recurrir la sentencia que absolvía a Ana Botella y a su equipo de gobierno de pagar más de 25 millones por la venta de vivienda social a un fondo buitre. Su deber es defender el interés general no a miembros de su partido.

La única luz que vemos es muy tenue: la peatonalización de la Puerta del Sol, y es tenue porque no se puede tomar esta medida y al mismo tiempo querer acabar con Madrid Central, un proyecto que funcionaba muy bien hasta que ellos llegaron.



¿Le parece coherente que el alcalde anuncie ahora la peatonalización de la Puerta del Sol cuando puso tantas pegas a Madrid Central?

El proyecto en sí nos parece bien, y nos alegramos de que rectifiquen y lleven a cabo alguna media para pacificar el tráfico, pero la política de movilidad tiene que ser coherente: no se puede anunciar una peatonalización y a la vez mandar mensajes confusos sobre Madrid Central, llegando a decir que quieren incentivar la entrada de coches en el centro de Madrid.

¿Quiere recuperar el alcalde la especulación y la política del ladrillo con sus decisiones de reactivar operaciones urbanísticas como Madrid Nuevo Norte, Cocheras de Cuatro Caminos, Desarrollos del Sureste, et-cétera?

Ellos quieren convencer a la ciudadanía de que construyendo más casas baja el precio de la vivienda y eso es radicalmente falso. Solo hay que recordar la crisis de 2008 provocada por la burbuja inmobiliaria. Para garantizar que la vivienda sea un derecho, no una mercancía, hay que intervenir en el mercado, como están haciendo las grandes ciudades europeas e incluso estadounidenses.

¿Ha habido un intento claro del PP y Ciudadanos de borrar del mapa el legado de Manuela Carmena?

Sí, su falta de proyecto la están llenando con acabar con todo lo positivo que se desarrolló en los últimos cuatro años.

¿Se ha notado la influencia o la presión de Vox en el gobierno municipal? ¿En qué sentido y en qué medidas concretas?

“Es lamentable que Almeida comparta con Vox el rechazo a la ideología de género y al feminismo del 8M”

Sí, está muy presente. Lo último ha sido el triste espectáculo protagonizado durante el minuto de silencio convocado por el asesinato de una mujer en nuestra ciudad. Una mujer que fue asesinada delante de sus hijos. Y ante esto qué puede ser más lamentable que ver al alcalde decir que comparte con Vox el rechazo a la ideología de género y al feminismo del 8-M.

También se notó claramente durante la celebración del Orgullo, que volvió a ser un éxito para esta ciudad gracias a los activistas y la ciudadanía que se volcó, pero que el Ayuntamiento intentó ocultar.



¿Qué opina del posible soterramiento de la Gran Vía? ¿Qué consecuencias tendría?

Es un proyecto caro e innecesario. El futuro está por alejar los coches del centro de las ciudadanas, no por ocultarlos.

¿Tiene sentido la cruzada emprendida por el PP contra los músicos y la prohibición de algunos conciertos?

“Es triste que en una ciudad moderna y diversa como Madrid se esté aplicando la censura”

Se llama censura y es muy triste que en una ciudad moderna, diversa, divertida como Madrid se esté aplicando.

El Ayuntamiento ha ordenado a la Policía Municipal que intervenga contra todo tipo de venta ambulante cuando antes sólo lo hacía en sitaciones de riesgo para la seguridad. ¿Qué opina de esta medida y qué consecuencias puede tener? ¿También aquí se ha intentado eliminar la herencia de Carmena?

Nosotros apostamos por una política de seguridad más preventiva que represiva y ese modelo ha dado muy buenos resultados: Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo e intentar crear alarmas sociales sobre determinados barrios y exagerar datos es de una enorme responsabilidad.

En cuanto al tema de la venta ambulante, es un asunto complejo que hay que ver, no solo desde una perspectiva policial, sino también de derechos y teniendo en cuenta que estamos hablando de un colectivo vulnerable. Eliminar la valoración del riesgo puede ser un problema importante hasta para la propia policía y, por supuesto, no evita la venta ilegal.