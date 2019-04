A las puertas de unas elecciones generales en las que la ultraderecha entrará, 44 años después de muerto el dictador, en el Congreso con fuerza, en Andalucía, donde ya cuenta con un grupo parlamentario propio, Vox saca pecho de su poder, el que le han otorgado PP y Ciudadanos, cuyo gobierno de coalición depende de si el partido de Santiago Abascal vota a favor, después de las elecciones municipales del 26 de mayo, de los presupuestos o no.

El resultado de la ultraderecha el próximo domingo en España influirá sin duda en la actividad del Gobierno de Andalucía. No será la misma presión la que tendrá el PP de sus socios, si obtienen un gran resultado que si no lo hacen. De momento, a la espera de que se cuenten los votos, y cumplidos prácticamente los primeros 100 días del experimento andaluz, Vox se ve fuerte.

Un día después de que el presidente, Juanma Moreno dijera que el acuerdo con Vox “está funcionando” y que “hay gobierno para rato”, el portavoz ultra en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, desinfló el valor de ese pronóstico y manifestó: "Vamos a ver si renueva cien días más. O se pone las pilas o ya veremos”. Luego, según recoge Europa Press, agregó que “los objetivos que se habían marcado, que eran de tono muy bajo, no los han cumplido. A partir de ahora no hay un plazo de cortesía, las exigencias de Vox van a ser firmes y severas”.

La lectura que hacen los ultras sobre el pacto de investidura entre PP y Vox es bien diferente a la del presidente. Para Hernández, el Gobierno "está faltando tanto a su letra y como a su espíritu”. Luego, el portavoz de Vox hizo referencia a la frase de Moreno, quien había dicho que el Ejecutivo seguirá “llueva, granice o haga viento”, y manifestó que tal vez "dentro de poco encontramos que va a nevar y vamos a ver si renueva cien días más". "O se pone las pilas o ya veremos", apostilló.

Así, Vox instó este miércoles al Gobierno que forman PP y Ciudadanos a ponerse las pilas ponga “las pilas" tras unos primeros cien días de gestión en los que los ultras no ven “avances”. Hernández consideró que el Gobierno andaluz "hace anuncios de asuntos que no se han empezado a trabajar de manera seria" pues no ve avances en temas como la renovación de la RTVA, las medidas de tolerancia cero contra la corrupción o para la despolitización de la Junta”.

"Decían que van a empezar trabajar pero seguimos en la misma fase, anuncian que van a empezar a trabajar pero no hay avances rigurosos", afirmó Hernández.

Los presupuestos

De momento, hasta que el Gobierno no lleve los presupuestos al Parlamento, después de las municipales, no se podrá saber el alcance real de este discurso, que muchos analistas creen impostado y que el propio PP achaca a la cercanía de las elecciones -la razón por la que han retrasado al presentación del presupuesto-. Por ahora, mientras llega la hora de la verdad, el momento de “la foto”, en terminología utilizada por el presidente, Hernández reiteró las exigencias ultras, relacionadas con la negación del machismo y de la violencia machista y con los fondos para las políticas de memoria democrática: “Con los anuncios que están haciendo será muy difícil que Vox pueda aprobar las cuentas, tendrían que cambiarse varias cosas".

El portavoz reiteró que si el Gobierno "no está dispuesto a quitar una coma en materia de la violencia intrafamiliar, difícilmente aprobaremos ese Presupuesto”. “Un punto importante es que no incluya continuar con la sangría que suponen las subvenciones a asociaciones de feminismo radical que no contribuyen a la lucha contra el maltrato”, agregó, según recoge Europa Press.

"Ahora se incumple gran parte del acuerdo que tienen firmado [el PP] con Vox, por lo que todos los acuerdos que tengan un reflejo en los Presupuestos vía asignación de cantidades para determinados programas, si se destinan fondos a Memoria Histórica o subvención de asociaciones de carácter político y no social, pues tendremos que decir que no", insistió el portavoz ultra.