Más de 100 municipios con alerta por aumentos injustificados en el padrón votarán el 28M con un censo igual o mayor

La Oficina del Censo Electoral (OCE), organismo que depende del Instituto Nacional de Estadística (INE), alertó hace semanas de aumentos en los registros de votantes de algunos municipios. En concreto, el INE avisó de que en 183 localidades se había producido un aumento del censo que, en principio, no tenía justificación, como ya contó Público.

Desde que se produjo esa alerta, las candidaturas de esos municipios que considerasen que esas variaciones en los votantes podrían afectar a los resultados podían impugnar el censo. Sin embargo, a unas horas de que se produzca la votación del 28M en algunos de esos municipios el censo no ha variado o, incluso, ha aumentado.

Entre los 183 municipios sobre los que alertó el INE, había algunos que solo se veían afectados por cambios en los votantes de entidades menores dependientes. Si se analizan solamente las localidades donde ha variado el censo de todo el municipio, de los 138 que recibieron el aviso del INE, en 65 no ha variado el número de votantes, en 41 ha aumentado y solo en 32 han descendido. Los descensos en los que ha variado, además, son muy pequeños.

La OCE realiza una revisión periódica de los censos electorales para evitar posibles fraudes. Pero controla únicamente los municipios y las entidades locales menores que tengan como mucho 2.000 electores.

Para las elecciones del 28M, las miradas estaban puestas en 138 municipios donde se habían detectado aumentos significativos y que los ayuntamientos no habían justificado adecuadamente según el INE, antes de que se cerrara el censo electoral. Algo que para estos comicios ocurrió el 1 de febrero, es decir, a la votación se acude con las personas registradas hasta el 30 de enero de 2023.

Sin embargo, como se ha señalado, en algunos municipios el censo, después de esa fecha, ha seguido creciendo. Esto se puede explicar porque existe una excepción al cierre de este registro y son todas aquellas personas que cumplen la mayoría de edad entre el 1 de febrero y el día de las elecciones. En total: el 76,81% de los municipios de los que alertó el INE el 28M tendrán el mismo número de personas censadas que cuando se dio el aviso o incluso más.

En otros casos, el registro de votantes se ha mantenido y en 31 municipios —sólo uno de cada cuatro— ha descendido. Como se ha señalado, desde que el INE avisara de los aumentos, los partidos de esas localidades podrían haber impugnado los censos y la OCE podría haber actuado anulando las altas que se produjeron en las semanas previas al 1 de febrero.

Sin embargo, Público no ha podido verificar si las bajas que se han dado se 32 municipios se han producido por actuaciones de la OCE o por otras causas, ya que el organismo dependiente del INE no ha querido aclarar a este medio si ha llevado a cabo algún tipo de intervención. En el tiempo entre el 1 de febrero y el 28 de mayo —cuando se celebran las elecciones— también se pueden haber dado bajas por otros motivos. Personas que hayan reclamado porque sus datos en el censo no constaran adecuadamente o incluso personas que hayan fallecido en estas semanas, por ejemplo.

Mucha alerta, ningún cambio

A pesar de que Público informó de las alertas de aumento de censos en 237 municipios y entidades menores, varios alcaldes de municipios afectados han asegurado a este medio que no se ha producido ningún cambio en los censos inflados.

Es el caso de la localidad valenciana de Sacanyet, donde el alcalde, Miguel Gámiz, ha asegurado a Público que para las elecciones del 28M los vecinos concurrirán con el mismo censo que cuando el INE les dio el aviso: "Ya tenemos el censo aquí para el domingo y son 94. No ha habido cambios respecto a cuando nos escribió el INE", ha señalado. El censo final del INE para las elecciones refleja esos 94 vecinos con derecho a voto. El censo cerrado a febrero de 2023 reflejaba el mismo dato. A pesar de que en Sacanyet el censo se ha multiplicado justo antes de las elecciones. Un año antes, en febrero de 2022, el municipio tenía sólo 51 vecinos con derecho a voto.

Además, el alcalde ha puesto de manifiesto que no se han llevado a cabo actuaciones en el municipio: "A revisar no ha venido nadie. El INE nos pidió contestar dos veces unos escritos. Nosotros contestamos y ya parece ser que lo han dejado estar. No nos han dicho más", comenta. Ante un aumento tan importante del número de vecinos, Gámiz explica que "la gente prefiere votar en el pueblo que en València y entonces se empadronan". Y confirma que hay candidatos y afiliados de algunos partidos que se han empadronado justo antes de estas elecciones locales.

Por su parte, Diego Pérez, alcalde de Abengibre, otro de los municipios afectados por las alertas del INE, también ha confirmado a Público que el censo se ha mantenido igual. Según el regidor, en su localidad no se ha producido ningún tipo de impugnación por parte de los partidos que se presentan y, por lo tanto, no ha sido necesaria la intervención de la OCE. Aún así, Abengibre ha pasado de 697 electores en el censo cerrado en el mes de febrero a finalmente 703 posibles votantes este 28M. Ese aumento de seis personas, como ya hemos explicado, se puede deber a personas que hayan cumplido la mayoría de edad o que hayan reclamado por constar mal sus datos en el censo.

Desde este organismo, que, entre otras funciones, se encarga de garantizar el correcto registro de los posibles votantes de cara a las elecciones y de que no exista fraude, han declarado a Público que no se publican los datos de qué ha pasado o qué se ha decidido en cada uno de estos municipios sobre los que se alerta.

Por lo tanto, a pesar de que el INE publica avisos sobre municipios donde ha detectado variaciones antes de las elecciones, no se informa con la misma transparencia de las acciones que se llevan a cabo después con estos datos, si es que se realiza alguna. De hecho, en muchos de estos municipios se votará este domingo con el propio censo inflado del que alertaba el INE.



Desde el departamento de prensa del INE han señalado a este medio que el organismo "no puede anular las altas" y que este tipo de acciones sólo las "puede hacer cada Ayuntamiento". El INE asegura que ellos advierten a cada Ayuntamiento de las alteraciones detectadas y son los consistorios los que tienen que tomar medidas, pero el organismo que se encarga de velar de lo que sucede con el censo no supervisa si se cumple o no con sus instrucciones.