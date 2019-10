El nuevo partido de Íñigo Errejón, Más País, concurrirá finalmente por Vizcaya a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Durante este fin de semana cerrará su candidatura para presentarla en la Junta Electoral Provincial, según han confirmado a Europa Press fuentes de esta fuerza política.

En todo caso, Más País no concurrirá con Solidaria, formación creada por una escisión del PSE-EE, con la que, según ha manifestado, no ha mantenido "ninguna negociación", pese a que el presidente de ese partido, Unai Ortuzar, lo aseguró este viernes en rueda de prensa en Bilbao. Ortuzar llegó a afirmar que este fin de semana recogerían avales para la coalición de Errejón, algo que esta también ha negado.

Más País ha recordado que se presenta a los comicios "formalmente" en coalición con Equo también en Vizcaya, aunque el logo de la formación verde no aparecerá en las papeletas, no formarán parte de las listas ni intervendrán en los actos electorales de este partido.

Más País-Candidatura Ecologista

La coalición con la que concurrirá fue registrada en la Junta Electoral bajo la denominación de Más País-Candidatura Ecologista el 30 de septiembre. El próximo lunes será el último día para presentar la lista de candidatos que ultima durante este fin de semana.

Más País y Equo registraron antes del pasado 2 de octubre su alianza en doce circunscripciones (Vizcaya, Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, A Coruña, Pontevedra, Murcia, Asturias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), aunque algunas agrupaciones de la formación ecologista concurrirán con Unidas Podemos.

La plataforma liderada por Iñigo Errejón alcanzó un acuerdo con Equo en el Estado para presentarse en coalición el 10N, pero Equo Vizcaya pidió a sus órganos federales mantener en campaña "un perfil bajo", de forma que el logo de la marca verde no aparecerá en las papeletas, sus integrantes no irán en la plancha y no estarán presentes en los actos electorales.

Equo

Fuentes de la formación ecologista en territorio vizcaíno han recordado que, aunque respetan el acuerdo alcanzado por Equo Federal, decidieron pedir no involucrarse en la campaña porque "se está trabajando bien en los espacios de confluencia con Elkarrekin Podemos y, de momento, se persevera en esta fórmula, que ha resultado útil para la ciudadanía".

En este sentido, han apuntado que la decisión de concurrir en ciertas circunscripciones con Más País "es algo sobrevenido, que ha sido muy precipitado". "Nosotros no queremos perjudicar el trabajo que se está haciendo en otras instituciones", ha indicado. Equo tiene un representante en el Parlamento vasco José Ramón Becerra y una concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, Carmen Muñoz.