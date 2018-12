Juan Carlos I conoce bien el Congreso de los Diputados. En el hemiciclo de la Cámara sancionó la Constitución que este jueves cumple 40 años, y desde su tribuna ha presentado la apertura de la mayoría de legislaturas que han tenido lugar en España desde el final de la dictadura franquista. Pero algo ha cambiado en el Congreso, y una tendencia antimonárquica, desde diferentes visiones e ideologías, ya no respalda su presencia en las Cortes, ni tampoco la de su hijo, Felipe VI.

El aniversario de la Carta Magna reunirá este martes en el hemiciclo a dos reyes, el actual y el emérito. Al acto conmemorativo asistirán el presidente y los miembros del Gobierno, algunos presidentes autonómicos, los expresidentes, diputados, senadores y los denominados "padres" de la Constitución vivos, además de los presidentes del Congreso y del Senado.

Sin embargo, aunque ya no es novedad que en la Cámara exista cierto rechazo a la figura del monarca, ha pasado de ser más o menos residual a representar a una buena parte de las Cortes. A las ya habituales ausencias de los partidos nacionalistas catalanes (ERC, PDECat) y vascos (PNV y Bildu), se han sumado otras fuerzas que tampoco acudirán al acto conmemorativo en el Congreso como forma de protestar contra la monarquía.

Este es el caso de En Comú Podem, partido ubicado dentro del grupo confederal de Unidos Podemos. Sus diputados no asistirán este martes a la Cámara Baja por la presencia de la familia real, a la que consideran una institución "caduca, anacrónica y con sombras de corrupción". El discurso de Felipe VI el 3 de octubre, dos días después del 1-O, es uno de los principales motivos por los que esta formación ha decidido no participar en el acto del 40 aniversario de la Constitución.

Tampoco acudirán los diputados de Compromís, que además han argumentado que consideran la Carta Magna un texto "baldío y obsoleto". Pero las ausencias no son las únicas manifestaciones antimonárquicas con las que Felipe VI y Juan Carlos I se encontrarán en hemiciclo. El resto de diputados de Unidos Podemos sí que asistirán al evento, pero portarán un "símbolo" en favor de la república para defender esta forma de Estado como garantía de reforma y modernidad. Destaca la vuelta a estos actos del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que no participaba desde hacía siete años.

La última vez que Juan Carlos I acudió a un acto oficial en la Cámara Baja fue en el año 2011, cuando presidió por última vez la apertura de una legislatura. En 2014 el monarca volvió a la Cámara para homenajear al expresidente Adolfo Suárez en su funeral. En junio del pasado año, durante la celebración del 40 aniversario de las primeras elecciones generales, se decidió que el emérito no asistiera al acto, en parte por una suerte de norma protocolaria que no terminaba de digerir la presencia de dos reyes en una misma Cámara (Zarzuela explicó entonces que él mismo había dejado dispuesto antes de abdicar que, una vez que su hijo fuera rey, no estaría presente cuando el nuevo monarca interviniera ante los parlamentarios en sesiones solemnes de las Cortes).



Discursos de Pastor y de Felipe VI

Esta complejidad parece haberse solucionado este año mediante la decisión de situar a Juan Carlos de Borbón y a la reina Sofía en un "lugar de honor" en el centro del hemiciclo (cercano al que ocupan los taquígrafos y ubicado ante el banco azul reservado al Ejecutivo) que compartirán con los expresidentes del Gobierno y los ponentes de la Carta Magna.

A su llegada, los integrantes de la familia real serán recibidos a pie de coche por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, tras lo que accederán al palacio por la Puerta de los Leones a través de la rampa instalada estos días para las jornadas de puertas abiertas.

Ya en el Salón de Pasos Perdidos, la familia real protagonizará el tradicional saludo a las autoridades e invitados a la sesión solemne -miembros de las Mesas de las Cámaras, ministros, presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios, expresidentes del Gobierno y ponentes de la Carta Magna- antes de pasar al hemiciclo, informa Efe.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el rey Felipe VI darán un discurso durante el acto por el aniversario de la Constitución, tras lo que habrá un cóctel en la Cámara Baja para clausurar los actos del Día de la Constitución.