"Por tu plaza, cinco kilos": así se compraban los empleos en la Deputación de Ourense de Feijóo y los Baltar (II)

La Deputación de Ourense colocó durante años bajo el mando de la familia Baltar a militantes del PP y sus parientes en empleos y plazas de funcionario en el organismo provincial por los que los beneficiarios abonaban cantidades de hasta 50.000 euros.

En al menos una ocasión, uno de ellos se interesó también por la posibilidad de consolidar como funcionario de carrera a su hijo, por cuya plaza como personal laboral había abonado ya 12.000 euros. "Si entonces te costó tres [millones de pesetas], ahora te va a costar otro tanto y más", le advierte su interlocutor y mediador con el presidente de la Deputación.



Así se desprende de la segunda entrega de los audios a los que ha tenido acceso Público, en los que un ex alto cargo de la institución muy próximo a los Baltar mantiene conversaciones con funcionarios y empresarios vinculados al PP que desvelan la red corrupta que se instaló en la institución durante los mandatos de la familia.

Las grabaciones datan del año 2008, cuando Alberto Núñez Feijóo lideraba la oposición en Galicia al frente del Partido Popular en la comunidad. Feijóo apoyó en numerosas ocasiones a los Baltar para impedir que el PP perdiera la Deputación.

Un Rolls-Royce por una plaza de funcionario

En algunos casos, como se deduce de los audios que este diario publicó el pasado martes, quienes buscaban un empleo de funcionario en la institución para ellos o sus familiares llegaron a pagar los sobornos en especie con coches de lujo, incluido un Rolls-Royce. BNG, PSOE y Sumar reclamaron ayer a Feijóo que valorara los hechos, pero el PP se mantuvo en silencio.

El senador socialista por Ourense y exportavoz del PSOE en la provincia, Rafael Rodríguez Villarino, ha calificado de "escandalosas" las grabaciones difundidas por Público. A su juicio, desvelan "presuntas irregularidades que podrían tener carácter delictivo" y ponen de manifiesto "algo de lo que todo el mundo en Ourense estaba al tanto".

"También Feijóo y la dirección del Partido Popular", continúa Rodríguez Villarino; "esto no pudo pasar sin su conocimiento", añade el socialista tras recordar que, según se desprende de las conversaciones publicadas, al menos uno de los beneficiarios de la concesión de plazas reconoció también haber donado a cambio dinero para financiar al PP.

El senador del PSOE también ha lamentado que el sucesor de Baltar al mando del partido en la provincia y actual presidente de la Deputación, Luis Menor, no esté "haciendo nada" para revertir la situación. "Si va a haber un cambio de rumbo, como prometió, tiene que demostrarlo".

"Hechos que datan de hace 16 años"

El equipo de Luis Menor eludió este martes valorar el contenido de los audios alegando que la información de Público "se refiere a unos supuestos hechos que datan de hace 16 años y de los que la actual Deputación de Ourense no tiene ni conocimiento ni ninguna relación".

Público también ha intentado contactar con los Baltar para obtener su versión de los hechos, pero no ha recibido respuesta.

Este diario ofrece ahora dos nuevas grabaciones que demuestran que la compra de plazas en la Deputación era una forma habitual de acceso a la función pública en el organismo provincial.

"Presidente, yo creo que ya está bien, coño, nosotros contigo nos hemos portado bien, políticamente y económicamente"

En la primera de ellas, el hijo de un empresario de Toén, un municipio pegado a la capital, cuyo padre ha abonado más de 30.000 euros por su plaza, pide encontrarse con Baltar para reclamarle otro puesto de funcionaria para su hermana, por el que la familia habría abonado otros 50.000 euros.

En algunas partes de la conversación, que se ofrece a continuación, los interlocutores se expresan en pesetas, de ahí que en la transcripción se hayan pasado esas cantidades a euros. La fuente de Público ha pedido que su voz aparezca distorsionada en las grabaciones publicadas para que no pueda ser identificada.

"¡50.000 euros! ¡Joder! ¿Qué más quiere?"

- A mí me dice siempre igual: "Eso, eso está, él sabe bien que eso está hecho, ¿eh?". Está hecho, está hecho, pero... ¡El carajo!

- Está hecho pero arregla lo de todos menos lo mío.

- Cagoendiola, la virgen, pues la cosa ya está bien, también... Es así.

- Pues por eso te... Concrétame cuando él vaya para arriba...

- No te preocupes que... ¿Oíste? Mañana nos vamos a ver.... Porque ahora seguramente se va a meter seguramente en la Deputación. Pero mañana, mañana porque quieren que vaya el Baltar pequeño y el Baltar viejo, quieren que vaya allí, iremos a la una y media, iremos allí a comer, y cuando venga de vuelta, ¿entiendes? Cuando venga de vuelta, si va a arriba, yo te llamo y vas. ¿Me entiendes?

- Sí, no, pero voy a ir yo solo.

- Vete solo, haz lo que quieras... Pero la cosa es así. Lo que pasa es que a lo mejor yo creo que era conveniente que fuera tu padre contigo.

- No, no, no...

- Pero qué carajo, ¿qué le tienes que decir, Carballo? A veces las cosas... Hay que decirle: "¡Carajo! Jefe, yo creo, que...", ¿me entiendes? "Presidente, yo creo que ya está bien, coño, yo creo que nosotros contigo nos hemos portado bien, políticamente y económicamente". Por la tuya [tu plaza], cinco kilos [30.000 euros], y con ésta, ¿por cuánto vamos? Cinco, seis... Eso sería treinta, cuarenta... 50.000 [euros]. ¡Joder! ¿Qué más quiere? (...) A ver si me entiendes, yo por ahí, no... A mí siempre me dice eso. Le digo: "Presidente, ¿cómo va el tema de Carballo?". "Ellos saben bien que no hay ningún problema, saben bien que no hay problema ninguno, que esto lo arreglo yo y bla, bla, bla... Lo arreglo yo". Pero, ¡carajo! Ya está bien.

- Tú avísame si va arriba que voy, o arreglo algo o lo escarallo todo.

Manuel Baltar, a la izquierda con un bombo, y su padre, Xosé Luis Baltar, a la derecha con un trombón, en una imagen de archivo. — Cedida

En la segunda grabación, un funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Ourense quiere convertir en funcionario de la Deputación a su hijo, que fue contratado como chófer en la plantilla de personal laboral del organismo tras, según aseguran en la conversación, pagar 12.000 euros a los Baltar.

Su interlocutor, como puede escucharse en la grabación y leerse en la transcripción adjunta, se asombra de que la cantidad no fuera incluso más alta, pero le advierte de que le costará otra nueva mordida conseguir que la Deputación cree una plaza de funcionario para su hijo.

Dos millones de pesetas

- Pienso que tendrías que ir donde Baltar y decirle: "Oye, ¿cómo podemos hacer para encauzar esto?". ¿Me entiendes?

- Sí.

- Porque claro, tiene que ser como yo te dije.

- Sí, sí, sí.

- Lo tuyo ahora es personal laboral fijo.

- Sí, sí.

- Y de funcionario hay que sacarle la plaza, bien sea de... Lo que sea.

- Pero, ¿puede ser igual de conductor?

- Vamos a ver, depende. Es decir, la puede hacer de lo que sea, pero siempre que sea de funcionario.

- De funcionario, sí.

- A ver si me entiendes. De lo que sea, pero siempre de funcionario.

- Sí, que de funcionario está también mi sobrino [ininteligible].

- Claro, por eso te estoy diciendo que es eso lo que tienes que pensar. Porque claro, él entró como peón. Y ahora ya sabes lo que pasa, cuando...

- Tiene el título de maquinista.

- Claro, pero no tiene nada que ver. Pueden crear de lo que sea pero tiene que ser de funcionario.

- De funcionario, sí, de funcionario era mucho mejor, a ver si lo ponemos...

- Claro, no es que sea mucho mejor, es lo que te expliqué el otro día, si no te estás jugando... Pero lo hiciste mal, te voy a decir por qué, lo hiciste mal, porque a mí me salió entonces, cuando fue aquello... Era mejor decirle: "No, mire, de esta manera".

- Sí.

- Porque si entonces te costó tres, ahora te va a costar otro tanto y más.

- ¡Jajaja! Sí, a ver cómo respira.

- ¿Cuánto le diste la otra vez?

- Bah, lo normal, no fue mucho.

- No, no carajo, anda que no conozco yo el tema.

- No, hombre, no.

- ¿Pero cuánto le diste?

- Dos [millones de pesetas, algo más de 12.000 euros].

- Pues suerte tuviste, perdona que te diga...

- Sí, hubo gente que dio más.

Irregularidades en el parque móvil de la Deputación

El caso anterior se refiere a una persona contratada en el servicio de conductores de la Deputación, área en la que se han producido numerosas irregularidades como el pago injustificado de comidas y regalos del líder popular con fondos de la Deputación; multas por exceso de velocidad de los coches oficiales atribuidas a familiares del chófer del presidente que luego obtenían plazas de funcionario; y otras sanciones que el organismo pagó con dinero público al triple de su cuantía inicial tras negarse a identificar al conductor ante la Dirección General de Tráfico (DGT).

El sucesor de Baltar en la Deputación ha intentado premiar al trabajador contratado, no funcionario, que ejerce irregularmente desde los tiempos del anterior presidente la jefatura del parque móvil, consolidando sus funciones mediante una modificación de la relación de puestos de trabajo del organismo que el pleno se negó a aprobar.

Xosé Luis Baltar, presidente de la Deputación entre 1990 y 2012, fue condenado en 2014 a nueve años de inhabilitación por contratar ilegalmente a más de cien militantes, cargos y simpatizantes del PP pocos meses antes del Congreso en el que su hijo Manuel heredó la presidencia provincial de la formación. En 2012, le legó también la de la Deputación.

Baltar padre fue inhabilitado nueve años por contratar ilegalmente a más de cien militantes y simpatizantes del PP

Durante sus 32 años de mando, Baltar padre se hizo con una inmensa colección de casi un centenar de vehículos clásicos, según desveló en 2013 el diario El País. Su hijo Manuel también infló el parque móvil oficial con coches de alta gama, algunos de los cuales sólo conducía él: un Jeep Cherokee con motor de 2,2 litros valorado entre 42.000 y 62.000 euros, y el Volkswagen Passat de 280 caballos de potencia en el que fue cazado a 215 km/h en abril de año pasado, y cuyo precio supera los 55.000 euros.

Por aquella infracción, Baltar hijo está acusado por el Tribunal Supremo de un delito contra la seguridad vial. El Senado le levantó la inmunidad la semana pasada para que pueda ser juzgado. Además, la Fiscalía de Ourense ha abierto una investigación por los audios publicados por Público en mayo del año pasado en los que su hermano José Luis admite que ambos recibían mordidas por adjudicaciones de obras en la Deputación.