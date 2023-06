De Huelva a Valladolid: Vox entra en varios grandes ayuntamientos gracias a sus pactos con el PP

Toledo, Guadalajara, Ciudad Real... Estas son solo algunas de las ciudades en cuyos ayuntamientos ha irrumpido Vox, ya sea mediante su apoyo al candidato popular como a través pactos con el PP. La ultraderecha no solo ha crecido en Castilla-La Mancha: Gijón, Móstoles, Valladolid o Huelva son otros ejemplos. Además, en seis capitales de provincia el partido de Santiago Abascal entra en el Ejecutivo.

La ultraderecha en Castilla-La Mancha

Toledo, Guadalajara, Ciudad Real y Talavera han conseguido que los candidatos del PP lleguen a la Alcaldía con el apoyo de Vox tras los pactos alcanzados tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Además, en las dos últimas ciudades se ha acordado fulminar las concejalías de Igualdad.

En Toledo, el popular Carlos Velázquez ha sido investido alcalde con el apoyo de los cuatro concejales de Vox, con los que suman mayoría absoluta. Similar escenario se ha dado en Ciudad Real, donde Francisco Cañizares (PP) ya es regidor con los once votos de los concejales de su formación y los cuatro de Vox, que entrará en el Gobierno.

También en Guadalajara, la candidata del PP, Ana Guarinos, ha sido investida alcaldesa gracias al apoyo de los cuatro concejales de Vox y en su primer discurso ha defendido este acuerdo "legítimo y democrático con el objetivo de dar un Gobierno de estabilidad y solidez" a la localidad.

Asimismo, en Talavera de la Reina (Toledo) el pacto entre el PP y Vox ha convertido en alcalde al popular José Julián Gregorio, quien en su primer discurso ha señalado que "el objetivo es que Talavera mejore junto a Vox", partido que entrará a formar parte del Ejecutivo de la ciudad.

Foro Gijón acuerda con Vox eliminar "aspectos que supongan igualdad entre personas"

Un caso paradigmático es el de Gijón. Allí, la presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, ha sido elegida alcaldesa gracias al acuerdo de gobierno alcanzado con PP y Vox que desaloja a los socialistas de la Alcaldía. La candidata de Foro ha recibido el respaldo de los ocho votos de Foro, los cinco del PP y los dos de Vox.

A cambio de este apoyo, los foristas y Vox han firmado un acuerdo en el que se comprometen a revisar y a redactar una nueva ordenanza de igualdad para la mayor ciudad de Asturias en la que "se eliminen aquellos aspectos que supongan igualdad entre personas".

Esta decisión, además, incluye el "compromiso de revisión y cambio de los criterios de acceso a las diferentes subvenciones a dicha política", así como la participación de Vox en la designación del titular de la Dirección General de Políticas de Igualdad.

El PP consigue la alcaldía de Valladolid con el apoyo de Vox

En Valladolid, este sábado ha pasado de las manos de Óscar Puente a las de Jesús Julio Carnero, del PP, que se ha convertido en el nuevo alcalde con el apoyo de los tres concejales de Vox.

EL PSOE y el PP empataron el concejales el pasado 28M, 11 cada uno, pero los socialistas superaron a los populares en votos. Por su parte, Vox logró tres escaños y VTLP, dos.

La primera alcaldesa llega a Huelva apoyada por Vox

La candidata popular a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, ha sido investida este sábado, con el apoyo de Vox, como la primera alcaldesa de la historia de la capital onubense, posibilitando, además, el regreso al Gobierno municipal del PP después de ocho años en los que ha estado al frente del Ayuntamiento el socialista Gabriel Cruz.

El resto de la corporación municipal la componen 11 concejales del PSOE, dos de Vox, que ayer mismo alcanzaron un acuerdo de investidura con medidas programáticas para los próximos cuatro años; y uno de Adelante. Todos ellos se han abstenido salvo los dos ediles de Vox, que han votado a su propio candidato.



Móstoles, gobernada por el PP tras un acuerdo con Vox

El Partido Popular y Vox Móstoles han alcanzado un acuerdo para la gobernabilidad en el Ayuntamiento de la localidad, que se ha dado a conocer poco antes de la sesión de investidura de este sábado.

"La estabilidad necesaria para gobernar en Móstoles llega tras el acuerdo firmado con Vox. Hoy el foco político está en los vecinos, un municipio limpio, cuidado y seguro, atrayendo empresas, cuidando a familias, mayores y jóvenes, creando empleo", ha dicho el candidato popular, Manuel Bautista.

No obstante, Bautista no necesitaba los votos de la ultraderecha para ser investido, pues el PP obtuvo 12 concejales el 28 de mayo, pero no llegaba a la mayoría, que sí obtendrá gracias a los tres de Vox.

Abascal, orgulloso estar presente en 140 gobiernos

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado orgulloso este sábado, día en el que cerca de 8.130 municipios constituyen sus ayuntamientos, de que su formación haya logrado entrar en los equipos de gobierno de 140 municipios y ha augurado que "pronto serán muchos más"

Desde Vox han explicado que sus 1.665 concejales se reparten en casi un millar de ayuntamientos, de los que gobernará 26 en mayoría absoluta, y otros 100 tras llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. En 2019, la ultraderecha solo consiguió en las municipales 530 concejales.