El Gobierno de la Junta de Andalucía, formado por una coalición entre PP y Ciudadanos, aprobó este martes una declaración institucional muy medida -que se puede consultar íntegra aquí- en la que se defiende que la reivindicación del 8 de marzo "continúa siendo muy necesaria" y que la "desigualdad" entre hombres y mujeres tiene en la "violencia machista su consecuencia más cruel y dramática".

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, afirmó en la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ejecutivo manifiesta un "apoyo total" a la lucha en favor de la igualdad de género y que respeta "de manera absoluta el derecho a la huelga y las manifestaciones". "Creemos en la libertad de las personas", dijo. "El que quiera ir a la manifestación, que vaya; el que quiera hacer huelga, que la haga; y el que no quiera, que no la haga", añadió. Bendodo también afirmó que rechaza lo que llamó "el uso partidista" del 8 de marzo por algunas formaciones políticas, a las que no nombró.

La declaración institucional del Ejecutivo recoge la voluntad de destinar "todos los esfuerzos y recursos" para erradicar la violencia machista, objetivo para el que consideran también necesaria la unidad de todos los partidos políticos. "La igualdad de género es un compromiso diario e inexcusable", se lee en el documento.

Para el Gobierno andaluz, el avance hacia una sociedad plenamente igualitaria es una cuestión de justicia y ninguna sociedad democrática y de derecho puede "permitirse el lujo de dar la espalda a la mitad de la población". "El progreso económico y social de Andalucía y España pasa necesariamente por aprovechar el potencial de las mujeres y el compromiso del nuevo Gobierno andaluz para tal fin es firme y decidido", se añade.

Igualdad 'low cost'

El documento hace hincapié en que "la conciliación y la corresponsabilidad tienen y deben jugar un papel fundamental". "La conciliación real y efectiva sólo se alcanzará cuando sea un compromiso adquirido y compartido, por igual, por mujeres y hombres". "Solo así la mejora del acceso de las mujeres al empleo, a la promoción, a la formación, así como la ruptura de los techos de cristal y de la brecha salarial estarán más cerca de hacerse realidad", se lee en la declaración institucional.

El Gobierno andaluz defiende que "la reivindicación del 8 de marzo continúa siendo muy necesaria". "Todas las comparaciones estadísticas a nivel mundial, nacional y regional así lo constatan. La desigualdad no es una impresión subjetiva. Es una realidad para millones de mujeres en todo el mundo, también en Andalucía. Las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por el desempeño del mismo trabajo, continúan dedicando más tiempo a las tareas del hogar y al cuidado de la familia, lideran la contratación a tiempo parcial, sufren mayor precarización laboral y la ocupación de puestos de gestión y dirección aún es residual".

"No podemos conformarnos con una igualdad formal, reconocida en las leyes, pero sin una efectividad clara y real en el día a día de las mujeres, una desigualdad que tiene en la violencia machista su consecuencia más cruel y dramática", añade la declaración institucional.

Soledad Pérez, diputada del PSOE, feminista, calificó en conversación con Público esta declaración institucional como representativa de una "igualdad low cost, nada transformadora". "Lo centra todo en la conciliación pero no dirige mensaje a los hombres y obvia a las más vulnerables por discapacidad o múltiple discriminacion. Tampoco habla de explotación del siglo XXI, que es la prostitución y la trata. Parece que solo piensan en una mujer de clase media, blanca y con estudios. Es una radiografía parcial y no plural de las mujeres. Por supuesto, de las causas como el patriarcado y el machismo no dice nada de nada. Y del feminismo y sus avances gracias a las organizaciones de mujeres, ni palabra".