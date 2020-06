Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a cargar contra las manifestaciones feministas del pasado 8 de marzo después de que se filtrara un vídeo de la ministra Irene Montero en el que señalaba que la menor participación respecto a años anteriores podía ser por el coronavirus. "Ese vídeo no enseña nada nuevo, confirma algo que ya sabíamos: la letal frivolidad e irresponsabilidad del Gobierno", ha señalado la portavoz del PP en rueda de prensa.

A su juicio, "el Gobierno sabía que era un peligro para la salud pública" y decidió convocarla igualmente porque "formaba parte de su agenda ideológica". Sin embargo, el PP sí secundó dichas manifestaciones después de unos años sin acudir oficialmente. La exministra popular Ana Pastor dijo dos días antes del evento: "Si no soy portadora de coronavirus, estaré".

Preguntada por este medio si esto no significa que los populares también eran conscientes de la amenaza del virus, Álvarez de Toledo ha respondido: "Ser Gobierno es un honor, un privilegio, tienes información que la oposición no tiene. Esa es la gran diferencia entre PSOE, Podemos y PP", ha manifestado. Es más, ha dicho que a pesar de que Vox convocó su asamblea durante dicha jornada "no tenía la información que sí tenía Montero, Iglesias o Calvo".

A su juicio, el Ejecutivo tenia a su disposición "expertos y pseudoexpertos", por lo que comparar a ambas formaciones le parece "una desproporción". "Conocían el profundo riesgo que suponía sacar a las masas, en este caso fue el 8-M, se les cruzó el sectarismo ideológico. Se cegaron conociendo que era un peligro", ha proseguido. "Esa frivolidad letal demuestra muchas cosas", ha reiterado, un "fanatismo y causas llevadas al extremo e irresponsabilidad palpable".

A la portavoz popular también le han preguntado cómo es posible que Montero acudiera al acto si conocía los riesgos y llevara con ella a su hija, que apenas tiene unos meses. "Es ceguera ideológica", ha explicado. Una "manera fanática de entender una cusa política", en su opinión. "Eso es un error", ha zanjado.