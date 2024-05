Ábalos anuncia que recurrirá su suspensión de militancia del PSOE: "No reconozco ninguna culpa"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha anunciado este lunes en el Senado que recurrirá su suspensión de militancia ante el PSOE por el caso Koldo. "Esto es una cuestión política; yo no tengo que reconocer ninguna culpa porque no la tengo", ha dicho el hoy diputado del Grupo Mixto, suspendido de militancia a finales del pasado febrero cuando estalló el escándalo por la trama de mascarillas por la que está siendo investigado su exasesor Koldo García Izaguirre.

Ábalos no ha querido calificar a su exasesor Koldo García. "Voy a tratar de empeñarme en respetar las garantías procesales", en referencia a las de García y a las de Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, al que ha reconocido conocer y tratar. "Decepciones tengo muchas, pero son mías".

Sobre Koldo, ha dicho que una vez que dejó el Ministerio de Transportes, se pudo producir "ese incremento patrimonial", del que Ábalos asegura no conocer, poniendo como ejemplo coches de "segundísima mano" que mostraba Koldo García cuando estaba vinculado al ministerio.

Ábalos ha reconocido que aún no ha recurrido la decisión del partido de apartarle, pero ha anunciado su intención de hacerlo porque "no está nada de acuerdo". Además ha tildado la decisión de "inédita". "Sánchez no ha contactado conmigo" desde que estalló el escándalo, ha desvelado. "Llevo 43 años militando en este partido, siempre he tenido una responsabilidad orgánica. Esto no es fácil. Sólo confío en la Justicia", ha lamentado.

En este sentido, Ábalos ha recordado que las normas del PSOE no implican apartarle sin estar propuesto para ser juzgado. "Las normas del partido dicen que se pide el acta de diputado cuando estando imputado tienes señalamiento de juicio oral, pero es que yo no estoy investigado", ha clamado y ha zanjado: "No hay proyectos que valgan la pena si no se respetan los derechos de las personas. Lo otro es autoritario".

"El subsecretario lo gestionó todo"

José Luis Ábalos, que ha reconocido este lunes que se ha leído el sumario del caso Koldo, ha explicado que las contrataciones para la adquisición de material sanitario "las supervisó el subsecretario del Ministerio de Transportes; era la persona que más confianza me merecía, y yo despachaba con él el tema de las compras".

Además ha añadido que "el área de contratación me merecía mucho respeto. Yo no he tenido ningún seguimiento de ninguna compra". Ha negado que los contratos que ahora investiga la Justicia sean "irregulares".

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se obtuvieron 16,5 millones de euros de comisiones en la operación Delorme [denominación oficial del caso Koldo], de los que más de cinco acabaron en manos de Víctor de Aldama; y Koldo García duplicó su patrimonio. Ábalos ha dicho este lunes que "comisionistas hubo en todos los lados", descartando que la existencia de esta figura sea ilegal.

"Solo podían volar a China Iberia y Air Europa. Yo consigo, sin poner en riesgo el dinero público, a un precio a veces tres veces inferior a lo que otros pagaban, que ahora resulta que ha habido comisiones, ¿y dónde no?", ha dicho.

Sobre los contratos de la empresa Soluciones de Gestión, la mercantil principal de la trama investigada, Ábalos ha dicho que "el ministerio no adelantó dinero y se tenía bloqueado el pago hasta que se comprobara la calidad del material", en oposición a lo ocurrido en otras instituciones, como "el Ayuntamiento de Madrid", ha citado el exministro.

Los enchufes de Ábalos

Sobre la pregunta acerca del motivo por el que la esposa de Koldo García fue contratada por el ministerio que dirigía Ábalos, este ha respondido: "Para poder hacer conciliación familiar, Koldo me pidió el favor". Y ha explicado que la mujer cobraba 1.400 euros al mes.

Hay que recordar que tanto la esposa de Koldo como el hermano de este, Joseba García, están siendo investigados en la Audiencia Nacional por la trama de las mascarillas vinculadas al exasesor de Ábalos.

Joseba García trabaja como peón de reforestación de EMFESA, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, donde su hermano ejerció hasta que Ábalos fue destituido, en julio de 2021. Sus planes eran cambiar de empleo, aunque en la actualidad sigue en EMFESA. Dice el informe de la UCO que "por expreso deseo de Koldo, pasará a trabajar en Correos", sociedad estatal dependiente también de la misma cartera.

El factor humano

José Luis Ábalos ha explicado que fue a finales de 2017 cuando Koldo García comenzó a colaborar con él para que se convirtiera en un asesor de 24 horas todos los días, porque el resto de personal tenía una "limitación horaria". "Yo necesitaba además a alguien que le pusiera militancia", ha dicho en relación a los antecedentes de Koldo García como militante del PSOE. "Se ha hablado del factor humano en este caso; se genera un vínculo personal que es el que justificó que me lo llevara al ministerio".