El Tribunal de Cuentas podría podría formalizar sus imputaciones contra varios líderes independentistas catalanes por un presunto uso inadecuado de fondos públicos en la promoción exterior del procés. Una decisión que levanta ampollas entre el independentismo y que puede entorpecer el entendimiento con el Gobierno.

Por eso, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado al Gobierno de Pedro Sánchez a actuar en lo que "esté en su mano". "El Tribunal de Cuentas se ha convertido en la nueva inquisición, la inquisición económica. Ante esa situación de injusticia tenemos que usar los mecanismos que todos tengamos a nuestro alcance para evitar la situación. Cada parte sabe lo que está en su mano para revertir la represión. Alentamos a que lo haga", ha dicho Aragonès este viernes en implícita mención al ejecutivo.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, no ha tardado en reacciones en nombre del Gobierno y ha apuntado este viernes que las causas contra ex altos cargos de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas son "piedras en el camino" para el diálogo.

"Estas causas no dejan de ser piedras en este camino, pero sabíamos que estaban ahí. Nos corresponde ir desempedrando este camino dentro de la legalidad. Es la única forma. Claro que es más complicado desandar lo mal andado", ha señalado el ministro en declaraciones a Ser Catalunya. En cualquier caso, Ábalos ha mostrado su respeto por el Tribunal de Cuentas y sus funciones.

El ministro se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre los premios Nobel de Economía y otras personalidades del mundo económico han publicado una carta de apoyo al exconseller de Economía Andreu Mas-Colell, encausado en el Tribunal de Cuentas.

"No voy a cuestionar los órganos. Es en el mismo ámbito de la labor jurisdiccional donde hay que intervenir. Pero me llama la atención la postura de Mas-Colell. Hay que intervenir, pero no hacerlo desde la desacalificación, si no con inteligencia, argumentos y pruebas en el proceso jurisdiccional", ha añadido.

Reacción furibunda de PP y Cs

El PP y Cs han arremetido contra el ministro de Transportes tras estas palabras. Mientras el PP sigue exigiendo la dimisión de Sánchez, Ciudadanos dice que es "una auténtica barbaridad".



El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado la dimisión inmediata de Sánchez y una convocatoria electoral porque "los españoles tienen derecho a expresarse en la urnas ante tanta humillación y mentira" y así lo ha reflejado en su cuenta de Twitter.

"Ábalos dice que el Tribunal de Cuentas pone piedras al diálogo y promete desempedrar el camino. No tienen límites. Están dispuesto a todo con tal de seguir en el poder. Sánchez debe dimitir ya", ha escrito Casado en la red social, al tiempo que varios dirigentes populares se han sumado a las críticas.