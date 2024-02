Ábalos asegura que el PSOE le ofreció una embajada tras el 23J pero él prefería ir a Bruselas

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, asegura que su partido le ofreció un puesto como embajador después del 23 de julio. "Me ofrecieron tras las elecciones irme a una embajada y les dije que prefería Bruselas, y me dijeron que sin ningún problema", señala el propio Ábalos a Público.

Desde Ferraz, fuentes de la dirección prefieren no hacer comentarios al respecto de este asunto de la embajada. Tal y como ha adelantado Eldiario.es, Ábalos tenía asegurado un puesto de salida en la candidatura del PSOE para los próximos comicios del 9 de junio. Ábalos sigue manteniendo su posición de defender su acta de diputado pese a las exigencias del partido. "Bastante castigo era que no fuera como para pedirme incluso que me fuera de diputado", destaca.



Este ofrecimiento probaría que en la cúpula socialista no estaban al corriente de presuntas irregularidades que afectaran a Ábalos. El PP ha acusado los últimos días al propio Pedro Sánchez de conocer el 'caso Koldo' de antemano sin aportar ninguna prueba.

Este jueves se han conocido nuevas informaciones que afectan directamente a Ábalos. Un auto judicial lo señala como "intermediario". El instructor destaca una reunión de "especial interés" entre Koldo y Ábalos en una marisquería el pasado 10 de enero en la que habrían abordado el expediente de Baleares. A pesar de ello, el exministro sigue sin estar imputado.

"Yo no he visto el sumario pero siempre he tenido la convicción de que se me investigó también y por eso lo he venido diciendo, que a pesar de haber sido investigado no he sido objeto de la querella", apunta al respecto el exdirigente socialista.

Tras estas informaciones, en el PSOE no han transmitido ningún mensaje nuevo al respecto. "Hay que ver qué pasa con la investigación", señalan fuentes socialistas. En el partido insisten en que han tomado la decisión correcta y ejemplar al exigir responsabilidad política a Ábalos.

Por otra parte, Ábalos, que este jueves tampoco ha asistido al Pleno del Congreso y su escaño en el Grupo Mixto, asegura que no tiene intención de intervenir en los plenos ni de ir a comisiones salvo a las que esté obligado de forma mínima. Su idea es no restar protagonismo ni presupuesto al Grupo Mixto.