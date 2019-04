Ábalos: "Lo importante es que este Gobierno ha puesto fin a las cloacas del Estado"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este lunes, con toda contundencia, que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha puesto fin" a las denominadas "cloacas de Interior" y, en su opinión, "esto es lo importante," dijo.

Ábalos rechazó así las acusaciones vertidas por el líder Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que en una entrevista en La Sexta acusó al Ejecutivo de seguir manteniendo estas actuaciones policiales, lo que ha causado gran malestar en las filas socialistas, donde consideran "injusta" tal acusación.

El "número tres" de PSOE recordó a Iglesias que "las cloacas del Estado las hemos sufrido todos" y recordó que el objetivo fundamental era que Pedro Sánchez no llegara al Gobierno. Por ello, consideró que "no tiene sentido" la acusación de Iglesias y dijo con toda contundencia: "No hay función alguna en el Ministerio del Interior equiparable o que se le parezca a aquella operación"; dijo.

Ábalos, además, recordó a Iglesias que él no sólo sufrió las "cloacas malolientes" y recordó que esta operación no se redujo a una sola persona, e insistió en la idea de que "el propósito era impedir el Gobierno que tenemos ahora", añadió.

El dirigente socialista indicó que la opinión del PSOE sobre las "cloacas del Estado" ya está por escrito en las conclusiones de la comisión de investigación que se celebró en el Congreso y remitió a ellas cualquier valoración al respecto, pero añadió que lo ocurrido debe conllevar "que algunos asuman responsabilidades, porque había ministros, y un Gobierno al frente"; dijo.

Por otra parte, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Comité Electoral, Ábalos volvió a posicionarse sobre las palabras de Miquel Iceta relativas a que con un 65% de los catalanes a favor de la independencia se debería buscar una solución que podría pasar por un referéndum de autodeterminación. El dirigente del PSOE cerró completamente esta vía: "Jamás hemos plantado ese escenario en ninguna hipótesis", sentenció.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa sobre actualidad política que ha ofrecido en la sede del partido, en la calle Ferraz. EFE/ Ballesteros

Ábalos reiteró que el planteamiento político del PSOE es mu claro, "y nuestra voluntad radica en que el independentismo sea cada vez menor, y no concibo que el independentismo pueda llegar a ese porcentaje", añadió.



Ciudadanos frente a independentistas

En cuanto a los futuros pactos postelectorales, Ábalos se ratificó en su respuesta de que para una investidura, preferiría los apoyos de Ciudadanos antes que de los independentistas, pero precisó que sólo en esa votación y que no hablaba de pactos, porque la aspiración del PSOE es formar un gobierno monocolor.

Además, rechazó las lecturas de que por sus palabras se pudiera deducir una preferencia por Ciudadanos o que se intentará buscar un acuerdo con ellos tras las elecciones, y recordó que en la pregunta sólo se le dio a elegir entre estas dos opciones: Ciudadanos o independentistas. "En la pregunta se me dio a elegir entre estas dos posibilidades y no eludí la respuesta. Si me lo hubieran preguntado de otro modo, yo hubiera elegido otro", afirmó, dando a a entender que no le preguntaron por Unidas Podemos.