Jose Luis Ábalos, el ministro de Fomento en funciones y el secretario de Organización del PSOE, ha negado este jueves que Pedro Sánchez quiera celebrar unos nuevos comicios tachándolo de "pelíulas" y ha afirmado que Unidas Podemos se ha equivocado porque "era una oportunidad histórica".

"Hay mucha pasión por las películas y mucha recreación, parece que la realidad sea demasiado vulgar para escribir sobre ella", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, expresando su sorpresa con que se hable de un supuesto interés de Ferraz por nuevas elecciones.

Así, el número 'tres' del PSOE ha rechazado de plano esta opción, negando que Sánchez ni su entorno estén valorando este escenario. "¿Por qué nosotros que hemos ganado las elecciones y estamos satisfechos nos tenemos que volver a poner en el escenario de juicio popular?", se ha preguntado, poniendo en duda la conveniencia de la repetición electoral para el PSOE.

Por otro lado, e ministro ha afirmado que Sánchez fue "muy generoso" con Iglesias, pero ha concluido que no podían formar un gobierno de coalición encajando dos gobiernos: "No podíamos aceptar nunca un cogobierno basado en un gobierno incrustado en otro".

Ábalos cree que en la formación morada existe "desconfianza" hacia el PSOE porque suelen argumentar que no se fían de las políticas de los socialistas.

"Yo me abstuve, me duele y me va a doler más. Vista la reacción (del PP), aquello fue un acto de candidez"

El ministro ha aprovechado también para comentar que el PSOE va a "intentar plantear un acuerdo programático" con Unidas Podemos, porque ellos no quieren que se repitan las elecciones, pero ha especificado que los acuerdos serán públicos, porque "hacerlo en privado es imposible".



Además, el ministro también ha cargado contra la derecha explicando que la derecha está en el "inmovilismo" y ha argumentado que la decisión de abstenerse en 2016 para que el PP de Rajoy pudiese formar gobierno fue errónea. "Yo me abstuve, me duele y me va a doler más. Vista la reacción (del PP), aquello fue un acto de candidez".

Ha negado responsabilidades por la Operación Chamartín

Ábalos se ha mostrado "tranquilo", pero también "dolido" e "indignado" por la denuncia de Podemos e IU ante la Fiscalía Anticorrupción contra 28 políticos y empresarios, entre ellos él, por la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos en la Operación Chamartín, que habrían causado un quebranto de 2.780 millones de euros.

El ministro ha recalcado que cuando llegó al Ministerio se lo encontró "todo hecho" y que únicamente apoyó "políticamente" y de "buena fe" el proyecto que fue "reformulado" por la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que formaba parte del grupo municipal de Podemos.