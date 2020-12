Ábalos, sobre la petición de regularización fiscal de Juan Carlos I: "La ley es para todos igual y ha de cumplirse"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes, en relación a la petición de regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos, que "la ley es igual para todos y ha de cumplirse igual, en sentido positivo y negativo".

"Más allá de que efectivamente esto afecta a una institución que apreciamos y de máxima importancia para el Estado, la ley es para todos igual. Las consecuencia de cualquier falta nos afecta a todos y debe establecerse el principio de igualdad, con independencia de afinidades políticas", ha explicado el ministro en una entrevista en La 1.

Ábalos, quien ha reconocido que no tiene constancia de si la petición se ha presentado ya ante la Agencia Tributaria, ha señalado que más allá de ser una buena o mala noticia, "lo mejor es que no hubiera ocurrido en cualquier caso". "Para la opción que ha asumido, la Agencia Tributaria establecerá procedimientos de investigación y determinará lo que tenga que determinar, pero lo importante es que no haya diferencia, se trate de la persona que se trate", ha añadido.

En cualquier caso, no cree que esta noticia sirva para "dar alas" a sectores republicanos, que ha recordado "no son adversarios". "Cada posicionamiento político y de modelo de Estado es absolutamente legítimo. Lo que nos tiene que preocupar es que las instituciones actúen con el decoro debido y que la ciudadanía sienta que el vinculo de representación sea el correcto", ha añadido.

Militares retirados

El ministro también ha hecho alusión al papel del Rey Felipe VI respecto a las cartas de militares retirados dirigidas a su figura. "El Rey sabrá lo que tiene que hacer y a mí no me gusta polemizar con la Corona. El paso que ha dado la ministra de Defensa trasladando el tema a la Fiscalía es porque cree que merece una investigación y es susceptible de reproche jurídico, más allá de que no estén en activo", ha señalado.

Ábalos ha lamentado que en estas misivas "haya toda una serie de claves preconstitucionales", indicando que "lo extraño es que se pueda hoy en día seguir pensando así después de más de 40 años de democracia". "Pero por eso mismo no se puede frivolizar ni entender como una astracanada, esto tiene cierta gravedad porque es fruto del blanqueamiento de la ultraderecha", ha apuntado.

Asimismo, considera que estas cartas son "un síntoma del resultado que pueden tener determinados discursos políticos donde no se establece ningún límite y se abona el frentismo y el prejuicio que determina el odio". "Estas personas no se expresarían así si no encontraran un ambiente de opinión previo y una sensación de impunidad", ha aseverado.

Preguntado sobre el vínculo de estas cartas con Vox, Ábalos ha señalado que "parece muy claro", aludiendo a un saludo del líder de esta formación, Santiago Abascal, en chats o la afirmación de una diputada diciendo que son su "gente". "Vox es una fuerza que tiene como objetivo dividir a la sociedad entre españoles y no es españoles y buenos y malos. Forma parte de su ideario", ha destacado.

Ayuso y Casado recuerdan en legado de Juan Carlos

La reacción del ministro Ábalos se suma a las que ya se produjeron el domingo dentro de los actos previstos para conmemorar el día de la Constitución. En este sentido, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, señaló que "menudo día" había elegido el rey para "confesar que ha defraudado a la Hacienda española".

Por otro lado, tanto el líder del PP, Pablo Casado, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendieron "el legado" del rey Juan Carlos y evitar entrar a valorar la petición de regularización fiscal del monarca emérito. "Los asuntos que haya hecho de forma privada [el rey Juan Carlos] entra dentro de otro poder del Estado que será el que tenga que dilucidar si hay alguna responsabilidad. Yo me quedo con su legado y con la obra tan importante que hizo para todos los españoles", señaló Casado.

Por su parte, el portavoz del partido de extrema derecha Vox, Espinosa de los Monteros, señaló ante los micrófonos que no tienen "una especial opinión" sobre el asunto y que "imagina que el rey emérito" tiene el mismo "derecho" que todos los españoles a "acogerse a la normativa fiscal en los términos y condiciones que el resto de los españoles".