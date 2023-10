Abascal difunde un tuit xenófobo que los juristas debaten si entra en el delito de odio

Santiago Abascal, presidente de Vox, difundió este martes en la red social X un tuit de corte xenófobo ("hay que impedirles entrar") en el que defiende abatir "a desalmados" incluso "antes de que maten", después de que la Policía belga abatiera a tiros a un ciudadano de Túnez a quien le atribuyen el asesinato de dos hinchas de fútbol suecos en Bruselas (Bélgica). El tuit comenta una información sobre ese asunto.

"Hay que abatirles, sí, a todos los desalmados que traen odio, dolor y muerte. Y a ser posible hay que abatirles antes de maten a un solo inocente. En Barcelona, en Bruselas o en Israel. Pero antes hay que impedirles entrar, y hay que hacer responsables a quienes les han abierto las puertas", escribió Abascal.

No es la primera vez que el líder de la ultraderecha difunde mensajes xenófobos. Incluso la Fiscalía el pasado mes de julio abrió una investigación para saber si Abascal había cometido un posible delito de odio al señalar a un magrebí por el asesinato de una mujer en Madrid.



Este tuit llega en un momento en que Vox ha reclamado también nada menos que el Gobierno paralice todos los trámites relacionados con la concesión de la nacionalidad española y de permisos de residencia a personas procedentes de "culturas islámicas".

Este nuevo mensaje de Abascal ¿Podría encajar en un delito de odio del Código Penal? No está claro. Hay debate, división de opiniones entre los juristas consultados por Público.

Para unos, como para la letrada Violeta Assiego, coautora del volumen Delitos de odio. Guía práctica para la abogacía sí podría entrar en el tipo. "La verdad es que responde bastante bien al tipo penal y más en este contexto", afirma a Público. "Si bien la redacción deja en el aire a quiénes hay que abatir y esa ambigüedad puede ser la que dé lugar al debate de si es o no", añade Assiego.

Así (como resume Assiego) para otros, no es tan claro. Tanto el abogado Saúl Castro como el profesor Joaquín Urías, se inclinan, con cautela, porque el mensaje, en su literalidad, no entraría en el tipo penal. "Es demasiado ambiguo en relación con el colectivo diana (protegido del odio) a que estaría atacando -ya que real y literalmente pide que se abata a quienes traen odio, dolor y muerte-. Contextualmente se sabe que se refiere a migrantes musulmanes, pero no lo dice expresamente", reflexiona Castro.

"Es complicado", analiza Urías. El jurista añade: "Yo me inclino a pensar que no [es delito]. No provoca a discriminar u odiar a un colectivo vulnerable. Por supuesto que expande odio, pero parece que es odio a los delincuentes y terroristas".

Castro agrega: "De la literalidad del mensaje, es complicado identificar el colectivo diana contra el que se dirige el discurso de odio. No hay incitación pública a terceros. Nuestra jurisprudencia exige que genere una situación de peligro seria, un riesgo real y efectivo de producción de conductas ajenas de discriminación, odio, violencia u hostilidad".

Y remacha Castro: "La intervención penal frente a este mensaje es excesiva. Nuestro Tribunal Constitucional (STC 35/2020) afirma que "no todo ejercicio extralimitado del derecho a la libertad de expresión ni la existencia de un sentimiento de odio convierten sin más la conducta enjuiciada en un ilícito penal".

El contexto

Para Charo Alises, también abogada, autora de la Guía de delitos de odio LGTBI, es claro que el mensaje, en su redacción, "está muy medido": "Lanza un mensaje sin hacer referencia a ningún grupo humano en concreto, aunque se podría inferir cuál es el grupo al que se refiere. En la noticia que Abascal comenta se habla específicamente de un atentado islamista. Y sabemos que hay personas que relacionan ese tipo de atentado con el Islam y con las personas musulmanas en general".

"Además –añade Alises– el resto del mensaje concuerda con su discurso cuando dice 'hay que impedirles entrar' y añade que 'hay que hacer responsables a quienes les han abierto las puertas'. Esto, a mi entender, es una clara alusión a la política migratoria y, en concreto, a las personas musulmanas [que migran]".

Remacha la experta: "Sería importante, examinar las reacciones a ese mensaje para discernir qué es lo que ha calado en la gente de ese texto. Porque según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para saber si estamos ante un discurso de odio, hay que analizar el contenido, el autor, la forma, el contexto y el impacto sobre el contexto".