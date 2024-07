Abascal mantiene la amenaza al PP de romper los gobiernos autonómicos que acepten el reparto de menores migrantes

En el Partido Popular no se creyeron la primera amenaza de Vox hace dos semanas, pero la extrema derecha insiste: si hay acuerdo para la reubicación de los menores migrantes que están en Canarias en una situación de urgencia humanitaria, romperán en los gobiernos autonómicos. "Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de MENAS, y por tanto la distribución de la inseguridad, por toda España. Si en el PP en algunas de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez sobre eso, que nos lo diga. No es problema...o sí es problema", ha asegurado tajante Santiago Abascal este lunes.

Si va de farol como piensan en el PP, se lo ha tomado en serio. Abascal ha insistido en que no van a aceptar "ningún tipo de reparto" en las comunidades autónomas en las que gobiernan. Son Murcia, Extremadura, Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León.



El presidente de Vox ha asegurado que si el PP se sienta a negociar la reubicación de los menores con el Gobierno abandonarán los Ejecutivos "inmediatamente": "No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos, ni de las violaciones", argumentó Abascal. Lo cierto es que este mismo miércoles está prevista una reunión entre Gobierno y las consejerías de las comunidades autónomas para intentar llegar a un acuerdo. Los de Abascal buscan presionar al PP de cara a ese encuentro.

Por su parte, los populares combinan un discurso solidario, en el que se muestran dispuestos a pactar una acogida voluntaria de los menores por parte de los territorios, con mensajes radicales propios de la extrema derecha. Alberto Núñez Feijóo alertó la semana pasada de un posible "efecto llamada" y su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, propuso movilizar a la Armada para frenar la salida de los migrantes de sus países de origen y evitar que llegasen a las costas españolas.

Preguntado por si había hablado con la dirección nacional del PP en los últimos días, Abascal ha defendido que no ha habido ningún contacto y no ha escatimado en ataques a Feijóo. Tanto por su postura con la migración como por la "equidistancia" que, según el líder de Vox, ha mostrado tras el resultado de las elecciones legislativas en Francia. El presidente del PP escribió en sus redes sociales que "el centro político debe unirse para evitar que los extremistas dirijan su futuro".