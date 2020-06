El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que denunciará al lehendakari y candidato jeltzale a la reelección, Iñigo Urkullu, y a la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, por "delito electoral" ante la agresión a su diputada Rocío de Meer en el mitin de la formación de este pasado viernes en Sestao. A su juicio, Urkullu "tiró la piedra y escondió la mano en una posición de equidistancia pestilente".

Abascal se ha referido en estos términos durante el acto electoral que su partido ha ofrecido este sábado en la plaza Pío XII de Irun (Gipuzkoa) al que han asistido unas 200 personas y en el que también ha intervenido la cabeza de lista de Vox por Gipuzkoa en las elecciones al Parlamento Vasco del 12 de julio, María Pérez.

Horas antes, la Ertzaintza había comunicado a los convocantes de una manifestación de protesta contra el mitin la prohibición de llevarla a cabo. El motivo de la prohibición ha sido el cambio de recorrido que los manifestantes habían solicitado en una segunda convocatoria para hacer coincidir el final de su manifestación con la hora y el lugar en el que Vox había decidido celebrar su mitin.

No obstante, en los aledaños de la plaza se han concentrado decenas de personas que han proferido gritos e insultos contra Vox como "fuera de aquí" o "vosotros fascistas sois los terroristas", en euskera.

El dispositivo policial de la Ertzaintza ha impedido que accedieran a la plaza donde, sin embargo, algunas personas han mostrado banderas LGTBI, antifascistas, ikurriñas y también ha proferido gritos e insultos contra la formación de Abascal. De este modo, se han vivido momentos de tensión entre los asistentes al mitin y los concentrados.

En su intervención, Abascal se ha referido a las "hordas de odio lanzadas por el nacionalismo" ante los actos de su formación y ha advertido de que van a seguir en las calles de Euskadi durante toda la campaña electoral. A su juicio, lo vivido este pasado viernes en el mitin de Vox en Sestao constituye "un delito electoral permitido por el Gobierno Vasco". "Lo vamos a denunciar", ha asegurado.

Tras criticar la "equidistancia pestilente" de Urkullu, Abascal ha señalado que en Euskadi "no hay elecciones en libertad", porque "no las garantiza el Gobierno Vasco". "Hay fuerzas que no tienen las mismas libertades que otras para expresarse, por una mafia que ha estado asesinando", ha afirmado en alusión a ETA.

Además, ha sostenido que "el PNV se ha aprovechado del ejercicio del terrorismo". "Sois una mafia de energúmenos que habéis vivido de la violencia durante 40 años pero no vamos a abandonar nunca a los vascos que nos votan, a los 1.250 vascos que nos votaron en Irun", ha aseverado.

Después del acto, que ha durado unos 20 minutos, y escoltados por la Ertzaintza los miembros de Vox se han quedado en la plaza hasta casi las 21.30 horas mientras en calles adyacentes se han producido cargas policiales y el vuelco y quema de contenedores.

La Ertzaintza ha abierto expediente por alternación del orden público a dos personas por su presunta participación en estos incidentes. A las 22.00 horas la situación estaba ya normalizada.