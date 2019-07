La abogada de Manos Limpias, denunciada por tener cuenta en Panamá y cobrar sin factura

@patricialopezl



MADRID.- Intenta desmarcarse de la organización Manos Limpias, dirigida por el ex secretario personal de Blas Piñar que ahora duerme en prisión, Miguel Bernard. Pero desde hace unos años este sindicato es el mejor cliente de la abogada Virginia López Negrete, a pesar de que ella haya declarado en televisión a lo largo de los años que su actividad con el sindicato de extrema derecha era por la causa, por ejemplo en los casos contra Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, la familia Pujol o el Madrid Arena, al tratarse de una organización sin ánimo de lucro.

El 16 de febrero de este año, según el documento al que ha tenido acceso Público, la Agencia Tributaria recibió una ampliación de denuncia de un cliente de la letrada vallisoletana que aportaba datos sobre la cuenta que López Negrete tendría en Panamá [ver imagen adjunta]. Se trataría del Panamá Branch HSBC BANK, situado en la Torre Hong Kong Bank (Avenida Samuel Lewis), el banco elegido por la letrada que se ha especializado, presuntamente, en perseguir la corrupción y el fraude fiscal. Según la denuncia ante Hacienda, en esa cuenta se ingresaría el dinero de la sociedad española "López Negrete y Ospina S.A.", bajo la que están las diferentes sucursales que tiene fuera de España, Panamá y Miami, entre otros lugares.



La presencia de los letrados en Panamá también está vinculada a la asociación de “Jóvenes Abogados en Movimiento”, ya montada en otros países. Se trata de una organización “sin ánimo de lucro” en la que para entrar primero los letrados tienen que comprometerse a pagar.

“Págame en metálico, en un sobre”



El denunciante asegura también en su escrito a la Agencia Tributaria que tiene constancia de que la abogada le cobró a una fundación de Soria “8.000 euros por unos trabajos jurídicos sin que se emitiese factura”. No es el único ex cliente de Virginia López Negrete que no ha conseguido facturas de la letrada, a quien la Audiencia Provincial de Palma mantiene hasta el momento como acusación de caso Noos. En enero el Colegio de Abogados de Madrid recibió una queja de un afectado en la que acusa a la letrada de cobrar 8.470 euros mediante trasferencia sin que este le aportara los justificantes de pago a pesar de sus reclamaciones.

Según la denuncia, el 10 de septiembre de 2014 este afectado que se encontraba en desempleo realizó “una transferencia a la cuenta de BANIF de la Letrada denunciada por importe de 5.000 euros”. Un mes después, el 14 de octubre, Virginia López Negrete “me llama por teléfono para interesarse por (según ella) el IVA que faltaba de los 5.000 euros, así como otros 2.000 euros que faltaban por pagar”. Esta persona le manifiesta que sus cuentas no cuadran con las de ella y que rompen el acuerdo, así que le solicita que le devuelva el dinero.



El denunciante asegura que “me llama inmediatamente muy alterada diciendo que ha trabajado mucho y que no me piensa devolver los 5.000” y añade que “me dice que le pague en metálico, en un sobre que debo dejar en la secretaría de su despacho”. Debido a los plazos de prescripción del procedimiento, el cliente decide continuar con los servicios pero vuelve a pagarle por transferencia y no mediante sobre. Una en octubre y otra a principios de noviembre, en total 3.470 euros en su cuenta de BANIF.



Sin embargo, según explica al Colegio de Abogados de Madrid tras requerirle este más documentación, como la hoja de encargo a López Negrete, “la letrada denunciada no quiso facilitarme tal hoja ya que –como se indicaba en el escrito de queja presentado- las cantidades económicas pactadas no coincidían con las que posteriormente me requirió bajo la amenaza de quedarse con el dinero adelantado”.



Rectificación de Virginia López Negrete

La abogada Virgina López Negrete ha remitido a la redacción de Público un escrito en el que quiere dejar constancia de varias cuestiones.



La abogada señala que el despacho López-Negrete & Ospina, "no tiene personalidad jurídica propia", por lo que "no hay ninguna sociedad con ese nombre, ya que es una simple marca comercial". Sus socios, según López Negrete, "forman parte del despacho como personas físicas a título individual como profesionales liberales en el desempeño de su profesión como abogados". De igual modo, "ambos socios facturan sus honorarios como personas físicas".



Dado que el despacho no tienen personalidad jurídica, la abogada sostiene que "es imposible que tenga cuenta abierta como tal". López Negrete señala que, "aunque ni se incurre en irregularidad ni ilícito alguno", ni ella ni su socio "han abierto, tienen abierta o han tenido abierta, y tampoco han operado con cuentas abiertas en Panamá". Igualmente, "las referencias a los países y sedes" que el despacho tiene en su página web (entre ellos, Panamá) "son simples acuerdos de colaboración con otros despachos con nombres y marcas completamente diferentes a López-Negrete & Ospina Abogados".



Respecto a la queja en el Colegio de Abogado de Madrid de un afectado, la abogada señala que el organismo colegial el "archiva mediante resolución de fecha 6 de abril de 2016". La notificación del archivo de la queja fue notificada el mismo día 21 de abril, cuando fue publicada la noticia.



La autora de la información ha intentado ponerse en contacto con la abogada López Negrete por varias vías, infructuosamente. En la redacción de Público se ha recibido luego el escrito con sus observaciones.