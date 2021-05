El abogado de la operación Cataluña se escuda en el secreto profesional y no responde si trabajó para Rajoy

El abogado Javier Iglesias, vinculado con María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y señalado como hombre cercano a Villarejo, se ha acogido a su deber al secreto profesional, "siguiendo las indicaciones del Colegio de Abogados", para no responder a las cuestiones que se le han planteado en la comisión de investigación sobre la operación parapolicial para sustraer pruebas contra el PP a su extesorero Luis Bárcenas, conocida como operación 'Kitchen'.

"Me está usted preguntando por la operación Cataluña; tengo dos clientes en ese tema y no le puedo contestar", ha dicho el letrado, que hasta hace poco fue el abogado de la esposa del comisario jubilado José Manuel Villarejo. "No tengo intervención alguna en la trama 'Kitchen'. Soy abogado de tres personas en Gürtel --que está instruyendo la segunda época de esta trama--y de dos personas que han sido víctimas de lo que se conoce como operación Cataluña y no le puedo contestar".

Esas dos personas son los hermanos Cierco, dueños de la Banca Privada de Andorra. La conocida como operación Cataluña fue supuestamente apadrinada por el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy; organizada por los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal; y ejecutada por el comisario Villarejo, el abogado Javier Iglesias y los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, según consta en un informe de Asuntos Internos que obra en la causa Tándem, al que ha tenido acceso Público.

Javier Iglesias supuestamente medió con el Gobierno de Rajoy para que se archivaran los procedimientos que tenían abiertos por blanqueo de capitales los hermanos Cierco, según apuntan las investigaciones. Josep Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, señaló a Iglesias como la persona que, junto a Villarejo, le ofreció ayudar a su familia con sus problemas judiciales si se paraban los planes de independencia. Esto lo ha negado Javier Iglesias: "Conocí al señor Pujol por un encargo profesional, por un tema de abrir mercado para una empresa. En un momento dado me traslada una cuestión de carácter privado y me pide conocer al señor Villarejo. En mi despacho se lo presenté, estábamos cinco personas. Allí no se habló de independentismo; si luego hubo otra reunión entre ellos y de lo que hablaran ya no lo sé".

Es lo único que ha respondido Iglesias. Señalado por Bárcenas como el abogado del PP que le advirtió de que si hablaba de Gürtel su mujer acabaría en prisión, como de hecho ha ocurrido, pero Iglesias ha negado esa amenaza. No sólo de la esposa de Villarejo, Iglesias fue abogado del fallecido extesorero del PP Álvaro Lapuerta en el caso Gürtel presuntamente a petición de María Dolores de Cospedal. En su afán de negarse a contestar acogiéndose a al secreto profesional, no ha querido contestar si es amigo del expresidente Rajoy, como le sitúan testimonios y pruebas aportados en el sumario del caso 'Kitchen'. "No puedo contestar si soy amigo de Mariano Rajoy por el secreto profesional", ha alegado. Gabriel Rufián ha insistido sin fortuna: "¿Si no puede contestar es porque Rajoy era su cliente? ¿Trabajó para él?"

Un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía de octubre de 2017 apuntó que el operativo parapolicial estuvo coordinado por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y que era conocido por "El Asturiano", al que los investigadores identifican con el presidente Rajoy, y por "El Largo", que es el abogado Javier Iglesias, según el apodo que le puso Villarejo y que consta en sus agendas y diarios incautados.



El artículo 502 del Código Penal indica que "los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia". Y esto es lo que creen que ha ocurrido con la comparecencia de Iglesias, que se ha negado a contestar aduciendo el secreto profesional; una "excusa barata", según han calificado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y Macarena Olona, de Vox. La presidenta de la comisión ha anunciado que se iniciará un procedimiento para determinar si Javier Iglesias ha recurrido en abuso y falsamente al secreto profesional como abogado. Y no descarta que vuelva a ser llamado a declarar si los letrados de la Cámara determinan que se ha extralimitado en ese derecho.