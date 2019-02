Tras el anuncio oficial de elecciones y con la legislatura agotada los partidos ya han empezado su pre-campaña. Pablo Casado aseguró tanto en público como en privado que no volvería a hablar del aborto ya que sus rivales políticos lo utilizaban para atacarle. "No volveremos a morder el anzuelo, es lo que quiere la izquierda" - subrayaban fuentes de su entorno- pero lo cierto es que desde entonces Casado ha seguido reivindicando su posición -de volver a la ley de supuestos de 1985- en diversas entrevistas e intervenciones.

La interrupción voluntaria del embarazo es una de las cuestiones que más discrepancias internas genera entre las filas 'populares' y que con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo apenas se trató (la recurrió ante el Tribunal Constitucional en el año 2010). El único amago por cambiarla fue el de Alberto Ruiz Gallardón, cuando ostentaba el cargo de Ministro de Justicia, que propuso una ley más restrictiva que la de 1985, ya que eliminaba incluso la malformación, cualquiera de ellas, como un supuesto para abortar.

La próxima semana, el viernes 8 de marzo -con motivo del día de la mujer trabajadora- el PP organiza una de sus convenciones sectoriales en Cartagena (Murcia), en la que abordarán asuntos como la igualdad de oportunidades, familia, natalidad, conciliación y vivienda. Hace unas semanas, Marta González, vicesecretaria de Comunicación de la formación, reconocía públicamente que en el Partido Popular existen "sensibilidades diferentes" sobre el aborto entre sus filas.

La secretaria xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia bajo las órdenes de Alberto Núñez Feijóo, Susana López Abella, discrepó también con Casado sobre la ley del aborto al respaldar que el actual marco legislativo de plazos, aprobado en 2010, es "adecuado". "Cada persona tiene que tomar su decisión, es dueña de su cuerpo, y también hay que respetar a las personas, tomen la decisión que tomen", defendió ante la prensa López Abella.

Sólo el 35% de los votantes del PP respaldan la decisión de Casado de recuperar la ley del aborto de 1985

Incluso a los votantes del PP no les acaba de convencer esta ley. Sólo el 35% de ellos respaldan la decisión de Casado de recuperar la ley del aborto de 1985 en la que solo se permite el aborto en casos de violación, malformación del feto y también si la madre está en riesgo de sufrir graves consecuencias físicas o psicológicas si sigue delante con el mismo. En el global de los españoles, solo un 16% se muestran favorables a esta recesión en los derechos de la mujer, según una encuesta de GAD 3.

"Pablo simplemente se dedica a contestar a los periodistas, sería una falta de respeto no hacerlo" esgrimen fuentes de la dirección del PP cuando se les pregunta por qué reincidir en un tema que Casado pretende alejar del debate público. "Al final te repites tanto en las intervenciones que tienes que contarlo de otro modo aunque quieras decir lo mismo, eso es lo que ha hecho Pablo", apuntan otras voces 'populares'.

Las veces que Casado ha vuelto a hablar del aborto

En su primera entrevista ante las elecciones del 28 de abril publicada por el diario El Español el pasado domingo, 24 de febrero, Casado afirmó que cree que "es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro", ante la pregunta del medio sobre las propuestas del PP respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.

Estas palabras provocaron rechazo incluso de su propio partido. Celia Villalobos le respondió en una entrevista en El País que "las mujeres somos muy conscientes de lo que significa un embarazo y de lo que significa también tener que abortar". No necesitamos que un hombre venga a contárnoslo", le espetó al líder de su partido. Años atrás, la ex dirigente votó en contra de las propuestas de su partido en cuestiones como el aborto o el matrimonio gay cuando era diputada del PP, aun sabiendo que sería sancionada

"Ha moderado su discurso, ya no habla de 'barra libre' ni de 'imposición de la izquieda'" conceden desde Génova

"Si el PP gobernara, ¿se cambiaría la ley del aborto?", le preguntaban a Casado en Telecinco. "No es cuestión de no tocar" respondía el líder del PP que, a su juicio, "su despenalización está superada en España hace cuarenta años". "Ha moderado su discurso" -conceden desde Génova- ya no habla de "barra libre", ni de una "imposición de la izquierda", como apuntaba el número dos de la formación, Teodoro García Egea.

A principios de este mes, el conservador concedió una entrevista con la agencia Efe en la que volvió a reafirmarse en su postura -condicionada por su situación familiar, ya que su hijo nació prematuro- y señaló que "si queremos financiar las pensiones debemos pensar en cómo tener más niños".

A juicio de Casado, la izquierda, con su "estrategia divisiva", cambió la ley del aborto porque, dado que no podían legislar y gestionar la economía, se dedicaron a "dividir" a los españoles en cuestiones como memoria histórica, aborto, eutanasia. El 'popular' también aseguró que su partido, desde la defensa absoluta de la legislación para acabar con la lacra de la violencia contra la mujer, no es partidario de políticas "que defiendan a todas las mujeres o que intenten criminalizar a todos los hombres".