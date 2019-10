La plataforma de víctimas del Alvia 04155, accidentado en Angrois el 24 de julio de 2013, reacciona con un comunicado a la respuesta de Talgo a las nuevas pruebas presentadas por las víctimas en sede judicial. Ayer mismo registraron una declaración jurada que señala directamente a Talgo como responsable del borrado de las averías del tren siniestrado, solo media hora después del incidente. Talgo responde a estas acusaciones que es “técnicamente imposible eliminar” los datos sobre averías y las víctimas niegan la mayor: “cualquier persona con mínimos conocimientos técnicos sabe que no es verdad” y solicitan una reunión con el Presidente de Talgo para aclarar esta situación.

P. J. T., mecánico oficial de Talgo en aquel momento ha firmado, en una declaración jurada, que Talgo mandó borrar todas las averías detectadas en el tren siniestrado, solo media hora después del accidente de Angrois. Según su relato, “transcurrida una media hora del incidente, aproxidamente sobre las 21:15, varios directivos de Talgo, que se personaron y que no conocía, dieron la orden taxativa de borrar todas las averías que tenía el tren de la base de datos del sistema de gestión de averías”. Estos directivos se personaron en el Taller de Fuencarral, en Madrid, junto al jefe del taller, José Luis Bayona, y el director de mantenimiento, Luis Alfonso Henar. La orden se la dieron a Juan Carlos García Arribas, “administrador de sistemas informáticos”. Para rematar los hechos, P.J.T. afirma que estos ejecutivos "incluso les dieron la enhorabuena por haber conseguido borrar toda esa información".

El abogado de las víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, presentó esta declaración, en un escrito, al juzgado que investiga la causa –el juzgado de instrucción número 3 de Santiago–, cuyo titular es Andrés Lago Louro. El letrado cree pertinente la información y la declaración como testigos de los cuatro nombrados.

Según, el que fuera el mecánico del tren, P.J.T., personalmente anotó

“diferentes averías” del 04155, que calificó como “críticas” por su “gravedad” en el software corperativo. Entre ellas: “balonas rozadas, enganches con holgura, rótulas agrietadas, etc”



Agradecimientos “a los técnicos valientes”

Las víctimas quieren mostrar su apoyo al técnico que ha denuniciado “estos hechos tan graves” y hacerlo extensible a “la gente honrada y valiente capaz de contar la verdad por encima de otros intereses y miedos” y recuerda que el miedo ya ha sido denunciado por otros, en este procedimiento.

También quieren recordar que no es la primera vez que la empresa fabricante del tren oculta información de esta tragedia y señalar que consideran “espeluznante cómo todos las partes implicadas hicieron su trabajo rápidamente para ocultar las verdaderas causas de esta terrible tragedia”. Especifican que “Renfe no enviaba la información al juzgado, que no entregó el aviso del jefe de maquinistas advirtiendo por escrito del peligro de la curva hasta que apareció meses después; que Adif ocultó información relevante y contrató al despacho de abogados de su imputado para asesorar a los técnicos en la Comisión de Investigación Parlamentaria; que en el ministerio de Fomento, con Ana Pastor al frente, se intentó ocultar el demoledor informe de la UE; y que el entonces Secretario de Estado Rafael Catalá negaba que fuera un accidente de alta velocidad para proteger los negocios.”

Además señalan que el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lleva un año sin escucharles y que Pedro Sánchez tampoco atiende a sus llamadas.

“No sólo se trata de ocultar las causas, también hay premiados, puertas giratorias de la vergüenza y censura: como el veto a la proyección del documental por parte del PP y el PSOE en el Congreso”, añaden.

Y concluyen: “Personas como este técnico, que cuenta la verdad por encima de otros intereses y miedos, hacen que nos sintamos orgullosos y reconfortados en esta lucha, que pensamos es la de todos”. Siguen reclamanda una investigación independiente del accidente, como también solicita la Comisión Europea.