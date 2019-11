Este jueves la jefa de campaña de Más País, Rita Maestre, anunció que desde el partido lanzaban las plataformas Más Acción y Más Llamada. Ambas son espacios digitales que animan a su militancia a movilizarse por el partido. La segunda consiste en facilitar números de teléfonos para que sus voluntarios realicen llamadas a la ciudadanía siguiendo dos guiones que ha elaborado el partido: uno informando de sus encuentros y otro pidiendo donaciones.

Según fuentes del partido indican a Público, Más País realizó "llamadas automatizadas" a través de "páginas blancas" y ahora a la gente que quiso le llama un voluntario, aunque en los guiones no se apunta a que se hayan realizado estos contactos telefónicos previos.

En la plataforma de la formación, el partido detalla los guiones que tiene que seguir su militancia para contactar con la gente. La primera opción es para invitar a la ciudadanía a un encuentro que se celebre en su barrio o municipio. "Estamos llamando a todas las personas que viven en nuestra provincia y que están en las páginas blancas, porque quedan solo unos días para las elecciones del 10-N y estamos intentando reunir urgentemente todo el apoyo que sea posible de cara a la campaña electoral", indica el partido a los voluntarios.

Captura de pantalla de la página web de Más País.

Seguidamente, si la persona a la que llaman dice que quiere asistir deben darle los detalles del encuentro y si dice que no apuntan a que insistan una vez más: "La verdad es que te animamos a que vengas aunque no puedas aportar mucho de tu tiempo (...). No te pediría el esfuerzo si no fuera súper importante, pero es que para esta campaña solo dependemos de personas como tú".

El segundo guión tiene el objetivo de animar a la gente a participar económicamente. El inicio es idéntico al anterior hasta que indican: "Nos financiamos únicamente gracias al apoyo de gente como tú, ni bancos ni grandes empresas pueden donarnos dinero, y además no tenemos tanto espacio en medios como otros partidos. Dependemos solo de todos aquellos que creéis en el proyecto y por eso queríamos preguntarte si podrías ayudarnos con una pequeña participación económica".

Los voluntarios deben dar tres opciones: una pequeña donación de hasta siete euros, una donación de siete euros o más a cambio de una banderola del partido o con un microcrédito que prometen devolver tras las elecciones.

Después de la llamada los voluntarios tienen que rellenar un formulario con el resultado de la llamada.

Captura de pantalla de la página web de Más Llamada.

Esta iniciativa forma junto con Más Acción una estrategia de participación digital para promover la acción voluntaria de personas afines al partido. Son dos plataformas novedosas que hasta el momento no se habían utilizado en unas elecciones. Más Acción también tiene su propia página web y accediendo a ella aparece un mapa con acciones y encuentros en diferentes localidades de España.

Captura de pantalla de la página web de Más Acción.

Ambas plataformas son interdependientes y funcionan a partir de la geolocalización de los participantes. El partido defiende que con estas herramientas evolucionan hacia una forma de hacer campaña electoral en el Siglo XXI: "Horizontal, autónoma y nueva en nuestro país". Algunas de las acciones que promueven desde Más Acción son pegadas de carteles, panfletadas, buzoneos informativos y quedadas de cañas y comidas "por Más País".