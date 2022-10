¿A quién se acosa?

El pleno del Ayuntamiento de Madrid debatirá mañana martes si le declara o no, a Pablo Iglesias, persona 'non grata' en la ciudad. Todo surge a raíz del editorial que hizo en el programa de La Base que dedicamos al montaje policial contra Isa Serra. En él, ironizó, partiendo de unas palabras del general Rodríguez Galindo, sobre las inconsistencias del trabajo policial en el caso que montaron a la que fuera portavoz de la Asamblea de Madrid.

Por contextualizar, este editorial lo hiciste un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmase la inhabilitación de Isa Serra a presentarse a ningún proceso electoral hasta 2025. Esto significa que no podrá participar ni en las próximas elecciones municipales de 2023, ni en las europeas de 2024, ni en las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2023.

Todo ello por participar en una protesta contra un desahucio de una persona con discapacidad en enero de 2014, actuando en defensa del artículo 47 de la Constitución, que protege el derecho a la vivienda, y tras atravesar un proceso plagado de irregularidades: identificaciones policiales que se produjeron días después de los hechos mediante un procedimiento irregular, vulneración de su presunción de inocencia, ausencia de pruebas y de testigos.

Los primeros en hacerlo han sido el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, el sindicato mayoritario dentro del cuerpo, que ha presentado una demanda por "injurias graves con publicidad". Un inciso, este sindicato, ya fue denunciado por tener elementos ultras entre sus filas. Sin ir más lejos, el que fuera su secretario general, Julián Leal, tuvo que dimitir después de que se conociera que había participado en una concentración ultraderechista contra el independentismo catalán en la que estuvieron presentes miembros del colectivo neonazi Hogar Social.

Bueno, pues según recoge La Razón, el sindicato fundamenta la denuncia en el hecho de que Pablo Iglesias sugiriera con sus declaraciones que se urdiera una presunta trama para inculpar falsamente a Isa por unos delitos que, dice el secretario general del sindicato, "los juzgados ya condenaron porque se dieron como probados".

Además, desde el sindicato señalan que otro motivo que tiene Pablo , para denunciar las inconsistencias, por decirlo suavemente, de la investigación policial del caso de Isa es, ojo, buscar protagonismo. "Es una persona carente de protagonismo y necesitaba crear polémica para darse a conocer", dicen.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada, Carlos Bahón, opina que las declaraciones de Pablo se explican porque "le duele haber perdido contra la Policía" y porque le molesta que ellos "hayan ganado".

La derecha y la extrema derecha han presentado dos proposiciones para que se debatan mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La proposición del grupo parlamentario de Vox, presentada por su portavoz municipal, Ortega Smith, pide que el Ayuntamiento de Madrid declare persona 'non grata' a Pablo Iglesias por "las injurias manifestadas contra la Policía Municipal". Además, Vox aprovecha para pedir más medidas de apoyo a la Policía.

Por su parte, el Partido Popular y Ciudadanos han presentado una segunda proposición en la que piden que se te repruebe por las declaraciones que mencionábamos y se reitere el "más firme apoyo al cuerpo" por parte del pleno. En este sentido, la vicealcaldesa de Madrid, Beñoga Villacís, ha señalado que "mereces ser reprobado" y nombrado persona 'non grata' porque la Policía Municipal "no merece ese trato". Además, Villacís ha incidido en las "absolutamente indeseables" declaraciones sobre la Policía Municipal, a la que bien necesitas, ha añadido, para proteger tu casa.

Almeida, se ha mostrado a favor de la reprobación y el nombramiento como persona non grata por insultar y mofarte de la policía.

El grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid ha tuiteado que: "Sí se declara persona 'non grata' en Madrid a Pablo Iglesias será gracias a Vox".

Pues bien, tal y como señalaba el alcalde de Madrid, seguramente no vaya a haber ningún problema para que finalmente se produzca la reprobación y declaración como persona 'non grata' por las palabras de Pablo Iglesias en La Base.

Para que salgan adelante las propuestas, dando por descontado que Más Madrid y PSOE votarán en contra, bastarían con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, que son precisamente los que han presentado las propuestas.