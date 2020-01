Teruel Existe ha condenado "las presiones antidemocráticas" a su diputado en el Congreso, Tomás Guitarte, por apoyar la investidura de Pedro Sánchez y ha exigido "respeto frente al acoso en redes sociales" y ante las pintadas en su contra aparecidas en su localidad, Cutanda.

Guitarte denunció el sábado desde la tribuna del Congreso "la tremenda presión" que "desde los medios y las redes sociales" está llegando a su movimiento ciudadano y reveló la aparición de "pintadas" en su municipio, en su comarca y en su región en contra del apoyo al candidato socialista, hechos que investiga la Guardia Civil.

Aunque Unidas Podemos confía en que este martes habrá investidura y se prepara para gobernar, algunos diputados como Gabriel Rufián (ERC) ironizaban este domingo sobre un tamayazo, en referencia a los tránsfugas que impidieron en 2003 que el socialista Rafael Simancas presidiese la Comunidad de Madrid, que finalmente gobernaría Esperanza Aguirre.

Ahora, en una investidura tan apretada (el candidato socialista sólo sumó un voto más a favor que en contra y el Congreso rechazó su investidura), cada voto tiene una importancia máxima.

Salvo sorpresa mayúscula o un tamayazo, Sánchez será elegido en segunda votación con 167 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, BNG y Teruel Existe), 165 en contra (PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y CC) y las 18 abstenciones de ERC y EH-Bildu.

Ana Oramas se desmarca de la decisión de su partido

Sin embargo, aunque Sánchez también tiene la certeza de que saldrá elegido, los socialistas ya han sido testigos de la deserción de Ana Oramas. Pese a que su partido, Coalición Canaria, había decidido por unanimidad abstenerse, la diputada votó en contra.

Ana Oramas justificó que ella no iba a traicionar a los ciudadanos que la apoyaron en las pasadas elecciones ante la "ambición" de Sánchez. Incluso la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no sólo aplaudió su rechazo, sino que también animó a un "valiente" diputado socialista a votar no, alentando el transfuguismo.



Aunque también puede darse un imprevisto, como le sucedió en la primera votación de la investidura a la diputada de En Comú Podem Aina Vidal Sáez. La propia parlamentaria catalana ha querido despejar cualquier atisbo de duda y publicó una carta en sus redes sociales en la que explica que no acudió a votar al Congreso porque padece un cáncer bastante agresivo que le fue diagnosticado hace dos meses.

"No me imaginaba hacer público algo tan personal, pero el voto apretado de la investidura ha levantado todo tipo de nervios y quiero explicarlo", comienza la misiva Aina Vidal, quien ha aprovechado la ocasión para dejar claro que en la segunda votación estará en el hemiciclo a pesar del dolor que le provoca la enfermedad.

"Lamentamos que no se acuerden de Teruel hasta ahora"

Teruel Existe está haciendo "con absoluta transparencia" lo que dijo que iba a hacer si obtenía representación parlamentaria en las pasadas elecciones, informó este domingo a través de un comunicado. Es decir, "facilitar la gobernabilidad a quien contase con suficientes apoyos para formar gobierno e intentar acabar con el bloqueo político que piden los ciudadanos", informa Efe.

En este sentido, ha precisado que lo haría "bien mediante la abstención o votando a favor en la investidura si había un compromiso firmado para atender las demandas de la España Vaciada impulsando un Pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial", además de otros puntos de su programa.

"Lamentamos profundamente que nadie se haya acordado de la provincia de Teruel hasta ahora, y que en este momento se ataque a un proyecto ciudadano que, como agrupación de electores y al margen de cualquier formación e ideología política por su transversalidad, persigue un reequilibrio territorial tal como exige nuestra Constitución", han insistido.

La formación ha matizado además que son una "iniciativa ciudadana" con un proyecto de país y, por tanto, "no es localista" y ha recordado que "el problema de Teruel es el problema de una gran parte del país, el de la España Vaciada".

Teruel Existe ha instado a quienes están alentando las presiones que denuncian a respetar "el orden democrático" y a trabajar "por la convivencia y la igualdad" y ha exigido "rotundo respeto" a la provincia turolense a aquellos que "están intentando alborotar el clima social y político con sus campañas desestabilizadoras en las redes sociales".